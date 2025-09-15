  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۳

مدال جهانی احمد محمدنژاد مایه افتخار همه خراسانی‌ها است

مشهد - استاندار خراسان رضوی گفت: احمد محمدنژاد در رقابت‌های جهانی شگفتی‌آفرینی کرد و توانست حریفان قدرتمند خود را شکست دهد. کسب این مدال، افتخاری برای همه خراسانی‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در پی درخشش احمد محمدنژاد، کشتی‌گیر مشهدی در رقابت‌های جهانی و کسب مدال نقره، این موفقیت را به جامعه ورزشی استان تبریک گفت.

استاندار خراسان رضوی گفت: پس از بیست سال، برای نخستین بار یکی از جوانان شایسته استان به عضویت تیم ملی درآمده و امروز موفق شد با کسب مدال نقره جهانی، نام مشهد و خراسان رضوی را در عرصه ورزش بین‌المللی دوباره مطرح کند.

وی با اشاره به عملکرد درخشان این ورزشکار افزود: محمدنژاد در این رقابت‌ها شگفتی‌آفرینی کرد و توانست حریفان قدرتمند خود را شکست دهد. کسب این مدال، افتخاری برای همه خراسانی‌هاست.

مظفری همچنین از حمایت‌های فدراسیون کشتی قدردانی کرد و ادامه داد: امیدواریم با رویکردی که فدراسیون دارد، بتوانیم در هر شهرستان یک خانه کشتی ایجاد کنیم تا کشتی خراسان رضوی به روزهای اوج خود بازگردد.

