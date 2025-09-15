به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در پی درخشش احمد محمدنژاد، کشتی‌گیر مشهدی در رقابت‌های جهانی و کسب مدال نقره، این موفقیت را به جامعه ورزشی استان تبریک گفت.

استاندار خراسان رضوی گفت: پس از بیست سال، برای نخستین بار یکی از جوانان شایسته استان به عضویت تیم ملی درآمده و امروز موفق شد با کسب مدال نقره جهانی، نام مشهد و خراسان رضوی را در عرصه ورزش بین‌المللی دوباره مطرح کند.

وی با اشاره به عملکرد درخشان این ورزشکار افزود: محمدنژاد در این رقابت‌ها شگفتی‌آفرینی کرد و توانست حریفان قدرتمند خود را شکست دهد. کسب این مدال، افتخاری برای همه خراسانی‌هاست.

مظفری همچنین از حمایت‌های فدراسیون کشتی قدردانی کرد و ادامه داد: امیدواریم با رویکردی که فدراسیون دارد، بتوانیم در هر شهرستان یک خانه کشتی ایجاد کنیم تا کشتی خراسان رضوی به روزهای اوج خود بازگردد.