۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

فینال کشتی آزاد جهان؛ مشهد یک‌صدا پشت محمدنژاد جوان

مشهد - مردم مشهد امشب در کنار خانواده قهرمان ملی؛ احمد محمدنژاد جوان، فینال رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را به‌صورت زنده تماشا خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مشهد امشب یکشنبه ۲۳ شهریورماه در کنار خانواده قهرمان ملی، احمد محمدنژاد جوان، فینال رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را به‌صورت زنده تماشا خواهند کرد.

این رویداد که به همت اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار می‌شود، ساعت ۱۹:۰۰ روبه‌روی منزل این قهرمان در خیابان فداییان اسلام ۱۹ برپا خواهد شد. محمدنژاد جوان در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، در وزن ۶۱ کیلوگرم به مرحله فینال رسیده و نگاه ورزش‌دوستان ایران را به خود جلب کرده است.

مسئولان برگزاری این برنامه اعلام کردند هدف از این گردهمایی، ایجاد فضای حمایتی و انگیزشی برای قهرمان تیم ملی و نمایش اتحاد و همبستگی مردم و ورزشکاران مشهد است؛ فضایی که می‌تواند انگیزه مضاعفی برای ملی‌پوش کشورمان در میادین بین‌المللی ایجاد کند.

