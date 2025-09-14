کشف ۸۳ دستگاه تلفن همراه مسروقه در مشهد قبل از انتقال به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی اظهار کرد: کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در مشهد، با اقدامات اطلاعاتی به سرنخ‌های ازقاچاق گوشی‌های تلفن همراه مسروقه به وسیله یک خودروی ترانزیتی به کشور افغانستان دست یافتند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: با هماهنگی قضائی خودرو تحت تعقیب و مراقبت پوششی قرار گرفت و زمانی که دستور توقف صادر شد، راننده اقدام به فرار کرده که با هوشیاری و تیراندازی پلیس متوقف و راننده دستگیر شد.

وی افزود: با تلاش کارآگاهان دو متهم دیگر که با یک دستگاه موتورسیکلت اموال مسروقه را به راننده تحویل داده بودند در اقدامی ضربتی دستگیر و موتورسیکلت آنها توقیف شد.

مرادی گفت: در بازرسی این خودروی ترانزیتی ۸۳ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه که بطور ماهرانه ای در بدنه کابین خودرو جاساز شده بود، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: دو متهم که دارای سوابق متعدد سرقت هستند، در بازجویی‌های فنی کارآگاهان تاکنون به ۱۰۰ فقره سرقت بعنف و قاپ زنی اعتراف کرده و تحقیقات با دستور تخصصی مرجع قضایی ادامه دارد.