خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مریم اسدی عیسوند: گذر جاده آوج به دزفول از میان کوی پیام‌نور و وجود خطرات جاده‌ای برای عابران پیاده، سال‌هاست که احداث یک پل در این منطقه را ضروری کرده است. ساکنان، به‌ویژه دانش آموزان این محل، همواره هنگام تردد از جاده با خطرهای جاده‌ای این مسیر مواجه بوده و خواستار احداث پل عابر پیاده‌ای هستند که تنها در اخبار و وعده‌های کاغذی شورا و شهرداری به آن پرداخته می‌شود.

نبود پل حتی دانشجویان دانشگاه پیام نور دزفول را نیز برای تردد گله مند کرده است؛ بنابراین با وجود این مسئله و به رغم وعده‌های مختلف مسؤولان، همچنان جای خالی یک پل عابر پیاده به شدت در منطقه احساس می‌شود.

پیام‌نور دزفول نقطه کم برخورداری است که در حین نزدیکی به شهر دزفول و با وجودی که بخشی از آن در محدوده شهر دزفول قرار گرفته اما ساکنان آن با کمبود امکانات رفاهی و مشکلات اجتماعی بسیاری مواجه هستند؛ احداث پل عابر پیاده در این منطقه می‌توانست علاوه بر آنکه یکی از مشکلات مهم منطقه را برطرف کند، سندی بر توجه شایسته مدیریت شهری بر مردم این محل نیز باشد اما با نزدیک شدن به پایان دوره این شورا، تاکنون هیچ‌گونه تلاشی در راستای تحقق این وعده در کوی ۱۱ هزار نفره پیام نور صورت نگرفته و اجرای آن با بهانه‌های مختلف و غیر شفافی به تأخیر افتاده است‌.

گله از نبود یک گوش شنوا

الیاسی یکی از اهالی کوی پیام‌نور دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سال‌هاست که موضوع ایجاد پل عابر پیاده در این محل به گوش می‌رسد اما تاکنون هیچ‌گونه قدم جدی برای ساخت آن به چشم نخورده و گویا علت اصلی نیز کم کاری و بهانه گیری‌های شهرداری است.

وی با اشاره خطر تردد از این مسیر، افزود: چند تن از دانش‌آموزان ما به دلیل عبور از جاده و بر اثر تصادف جان خود را از دست داده‌اند؛ به همین علت اعتراض‌ها و پیگیری‌های بسیاری از دستگاه‌های مربوطه داشته‌ایم اما گوش شنوایی نبود و خواسته‌های ما به نتیجه‌ای نرسید.

این شهروند ضمن انتقاد از مشکلات متعدد در پیام‌نور و کم‌توجهی مسؤولان به این منطقه گفت: ما از مطالبه و پیگیری‌های خود خسته و دلسرد شده‌ایم چرا که هیچ بهایی به دغدغه مندی های ما از سوی مدیریت این شهر و شهرستان داده نمی‌شود.

احداث پل در آستانه اجرا

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احداث پل عابر پیاده پیام‌نور به زودی آغاز می‌شود، اظهار کرد: هم‌اکنون پروژه روی سامانه بارگذاری و برنده آن نیز مشخص شده، همچنین قرارداد آن نیز در حال انعقاد است.

محمد حسن پرآور با اشاره به اینکه در راستای اجرای پروژه هیچ‌گونه مشکلی مالی وجود ندارد، افزود: چنانچه هزینه تجهیزات پیمانکاری از سوی شهرداری پرداخت شود در روزهای آینده شاهده آغاز اجرای این پروژه خواهیم شد.

به گفته وی اگر فرایند ساخت پل بدون وقفه و مانعی پیش رود، پس از پنچ ماه به پایان می‌رسد.

رئیس شورای شهر دزفول با بیان اینکه تمام تلاش خود را در راستای حل این مشکل به کار خواهم گرفت، افزود: مناطق حاشیه و کم‌برخوردار دزفول نیازمند توجه ویژه است و در این راستا نیز برنامه‌های بیشتر برای بهبود وضعیت این مناطق اجرا خواهیم کرد.

پرآور اضافه کرد: تا چند ماه آینده اقدامات دیگری از جمله جدول بندی در پیام‌نور و مناطق دیگر شهر اجرا خواهد شد زیرا که ما خواستار رسیدگی و انجام اقدامات بهتر به مناطق حاشیه شهر هستیم تا اینگونه مناطق نیز از خدمات دهی شهری برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کوی پیام‌نور دزفول تا ۶ سال گذشته، زیر نظر بخشداری بوده و مقرر شد پس از آن جزئی از شهر محسوب شود اما به دلیل تصویب نشدن نقشه جامع شهری تاکنون به‌طور کامل در محدوده شهری قرار نگرفته است بنابراین سال‌ها مسئله‌ای ایجاد شد که پیام‌نور نه یک روستاست و نه جزئی از شهر محسوب می‌شود؛ این مسئله که موجب بهانه تراشی برخی متولیان شهری در مقابل کم‌کاری های خود در پیام‌نور می‌شد، انتقاد مردم و فعالان اجتماعی این منطقه را نیز برانگیخت و آنان همواره خواستار توجه بیشتر و تلاش متولیان برای رفع مشکلات محل سکونت خود هستند.

مردم این منطقه که با کمبود امکانات مهم از جمله نبود دبیرستان، کمبود فضای سبز و سایر خدمات شهری مواجه بوده، هم‌اکنون در انتظار پل عابر پیاده‌ای هستند تا فرزندان خود را با نگرانی کمتری راهی کلاس و مدرسه کنند؛ بنابراین جا دارد که متولیان مربوطه بدون بهانه تراشی و سهل انگاری گام‌های جدی تری در راستای احداث پل عابر پیاده در این منطقه به‌کار گیرند.