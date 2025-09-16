توسعه زیرساخت های مناطق حاشیه شهر ایلام

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود نیاز جدی به اجرای پروژههایی به مساحت نزدیک به ۱۲۰ هزار مترمربع آسفالت در منطقه هفت چشمه شهر ایلام، تاکنون حدود ۶۰ هزار مترمربع آن اجرا شده است.
وی ضمن قدردانی از اعضای شوراها، دهیار منطقه، بنیاد مسکن و فرماندار ایلام بیان کرد: این پروژه با تلاش و همکاری مستمر دستگاهها و پیمانکاران در حال اجراست.
فلاحی افزود: به عنوان عضو هیئت نظارت چندین مرتبه از این پروژه بازدید و برای رفع موانع آن رایزنی کردهایم و خوشبختانه اکنون عملیات آسفالتریزی مسیر ۱۶ متری آغاز شده است.
وی تصریح کرد: همچنین برای اجرای پروژه هفتچشمه نیز حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تعریف شده که امیدواریم بهزودی وارد مرحله عملیاتی شود.
وی به برخی مسائل و مشکلات دیگر منطقه اشاره و تصریح کرد: الحاق پنج ستون به شهر ایلام میتواند بسیاری از مشکلات مطرحشده را برطرف کند. در همین راستا، جلسهای بین سه نماینده استان و مسئولان وزارت کشور برگزار خواهد شد تا موضوع الحاق مجدداً بررسی و مراحل نهایی آن بدون گرفتار شدن در پیچوخمهای اداری انجام شود.
