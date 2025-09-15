  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۶

پیام حماس به کشورهای عربی و اسلامی؛ مانع قلدری‌های رژیم صهیونیستی شوید

پیام حماس به کشورهای عربی و اسلامی؛ مانع قلدری‌های رژیم صهیونیستی شوید

جنبش حماس با ارسال پیامی فوری، از وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی خواست برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، جنبش حماس با ارسال پیامی فوری خطاب به وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی و همچنین نهادهای بین المللی خواهان اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف جنگ تجاوزاتش علیه غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی شد.

حماس همچنین از کشورهای عربی و اسلامی خواست برای توقف قلدری‌های رژیم صهیونیستی که قوانین بین المللی را نیز زیر پا می‌گذارد اقدام کنند.

در این پیام بر ضرورت تحریم رژیم صهیونیستی و منزوی کردن این رژیم در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی توسط کشورهای عربی و اسلامی تاکید شده است.

حماس همچنین اعلام کرد که کشورهای مذکور باید رژیم صهیونیستی را ملزم به تبعیت از قوانین بین المللی کنند.

روز گذشته وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی با برگزاری یک نشست تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کردند.

کد خبر 6589749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها