به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، جنبش حماس با ارسال پیامی فوری خطاب به وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی و همچنین نهادهای بین المللی خواهان اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف جنگ تجاوزاتش علیه غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی شد.
حماس همچنین از کشورهای عربی و اسلامی خواست برای توقف قلدریهای رژیم صهیونیستی که قوانین بین المللی را نیز زیر پا میگذارد اقدام کنند.
در این پیام بر ضرورت تحریم رژیم صهیونیستی و منزوی کردن این رژیم در عرصههای سیاسی و اقتصادی توسط کشورهای عربی و اسلامی تاکید شده است.
حماس همچنین اعلام کرد که کشورهای مذکور باید رژیم صهیونیستی را ملزم به تبعیت از قوانین بین المللی کنند.
روز گذشته وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی با برگزاری یک نشست تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کردند.
