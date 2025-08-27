نیازمند تصویرسازی واقعی از ایران و فارس در جنگ روایت ها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نمازی، ظهر چهارشنبه در پانزدهمین نشست استانی خبرگزاری مهر با بیان اینکه شیراز با وجود برخی کمبودها ظرفیتهای بالایی دارد، گفت: متأسفانه تصویری که از ایران و بهویژه شیراز در رسانهها ارائه میشود، با واقعیت فاصله دارد. ما در جنگ روایتها قرار داریم و رسانههای معاند با ارائه تصویری مخدوش، سعی در تحریف واقعیت دارند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری بین حوزه هنری و رسانهها، تصریح کرد: حوزه هنری، خبرگزاری مهر و سایر رسانهها باید با همافزایی، تصویری واقعی از ایران اسلامی به مردم ارائه دهند. ما باید در مقابل تصویری که رسانههای غربی از کشورمان ارائه میدهند، ایستادگی کنیم.
رئیس حوزه هنری فارس با انتقاد از رویکرد منفینگرانه برخی رسانهها، گفت: متأسفانه برخی رسانهها فقط به مشکلات و کاستیها میپردازند و از ارائه تصویری مثبت از ایران غافل هستند. ما باید با ارائه دستاوردها و موفقیتهای کشور، امید را در دل مردم زنده کنیم.
نمازی با اشاره به تجربیات موفق شهرداری در برگزاری رویدادهای فرهنگی تأکید کرد: برگزاری رویدادها نشان داد که میتوان با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری روحیه مردم را تقویت کرد و تصویری مثبت از ایران و فارس به جهان ارائه داد.
