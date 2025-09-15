  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۱

کاهش ۳۷ درصدی حجم آب در سدهای آذربایجان غربی

ارومیه - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: سدهای استان در حال حاضر ۴۸۹ میلیون مترمکعب آب دارند که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال ۳۷ درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری در این زمینه اظهار کرد: بر اساس پایش ۲۲ شهریور سال جاری، حجم آب در مخازن سدهای استان ۴۸۹ میلیون متر مکعب است که حجم آب در سدها در مدت مشابه سال گذشته ۷۷۲ میلیون مترمکعب بود.

وی با اشاره به سدهای پر آب استان گفت: در حال حاضر سد سردشت با ۱۸۸ میلیون مترمکعب، پر آب‌ترین سد، کانی سیب با ۱۳۷ میلیون مترمکعب و سد بوکان با ۹۹ میلیون مترمکعب آب به ترتیب دومین و سومین سد پر آب استان هستند.

رستگاری اظهار کرد: سد شهرچای ارومیه نیز ۷۹ میلیون مترمکعب آب دارد که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷ میلیون مترمکعب آب داشت.

