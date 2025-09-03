۷۰ درصد گنجایش سد کوثر پر است

اکبر خدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیش از ۲۶ میلیون متر مکعب آب سد کوثر امسال تبخیر شده است، اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته تاکنون ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب سد کوثر برای مصارف کشاورزی، صنعت و آشامیدنی رها سازی شده که از این مقدار ۱۲۴ میلیون متر مکعب برای تأمین آب آشامیدنی بوده است.

وی گنجایش سد کوثر را ۵۶۷ میلیون متر مکعب دانست و افزود: هم اکنون دبی خروجی روزانه سد بیش از ۱۱ متر مکعب بر ثانیه و دبی ورودی روزانه سه و ۴٨ متر مکعب بر ثانیه است.

مدیر نگهداری سد کوثر تصریح کرد: سالانه بیش از ٨۰ میلیون متر مکعب از آب سد کوثر برای مصارف زیست محیطی رها سازی می‌شود.

وی تصریح کرد: امروزه دشت‌های لیشتر و خیرآباد گچساران به برکت سد کوثر به قطب کشاورزی استان تبدیل شده است.

خدری افزود: این سد همچنین آب شرب شهرستان گچساران و روستاهای اطراف، آب مورد استفاده شرکت نفت و گاز به میزان ۳ میلیون متر مکعب، آب پتروشیمی شهرستان به میزان ۱۷ میلیون متر مکعب را تأمین می‌کند.

وی بیان داشت: برنامه ریزی شده در قالب طرح توسعه‌ای از سد کوثر هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی دشت مور گچساران و آب شرب ٨۵ هزار نفری شهرستان بهمئی را تأمین کند.

مدیر نگهداری سد کوثر با اشاره به عملیات حساس ریزش برداری و مهار توده سنگ مشرف بر تأسیسات سد گفت: این یکی از مهمترین عملیات‌های چند سال اخیر بود که در این طرح ۵۰ هزار متر مکعب سنگ آهکی که احتمال ریزش و آسیب رساندن به تأسیسات سد را داشت با ۵۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات حوزه مدیریت بحران هزینه شده است.