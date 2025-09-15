تحولات ونزوئلا؛ از تمجید مادورو از مردم تا طعنه وزیر به سربازان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیونی دولتی ونزوئلا(VTV)، همزمان با تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس در پی اعزام و استقرار نیروهای آمریکایی در کارائیب و آب‌های نزدیک ونزوئلا برای آنچه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر خوانده است، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور و ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا از وحدت و یکپارچگی مردم این کشور که در قالب نیروهای شبه‌نظامی در حالت آماده‌باش قرار دارند، خبر داد.

مادورو در اظهاراتی با اشاره به تصاویر منتشرشده از آماده‌سازی و آموزش نیروهای مردمی برای مقابله با تجاوز احتمالی نیروهای آمریکایی تاکید کرد: «اینها مردم شجاع و قهرمان ونزوئلا هستند! من جوانان، مردان و زنان عادی را در پادگان‌های کشور دیده‌ام که در مرحله اول آموزش و آمادگی برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و صلح شرکت می‌کنند. تحت حداکثر فشار! حداکثر وحدت! بدون هیچ تردیدی!

پادرینو نیز گفت: آنچه در نهایت به دنبال آن هستند، تجاوز به یک کشور و تحمیل تغییر رژیم است، نه مبارزه با قاچاق مواد مخدر. این یک نمایش مضحک واقعی است که ایالات متحده با استقرار نیروی دریایی خود در کارائیب به راه انداخته است. این یک فریب تمام‌عیار است و من به سربازان ایالات متحده، که انسان‌هایی از گوشت و خون مثل ما هستند، می‌گویم که «آیا خودتان را برای انجام چنین اقدام شرم‌آوری آماده می‌کنید؟ آیا فکر نمی‌کنید که این کار به عزت و افتخار نظامی شما لطمه می‌زند؟»؛ افتخار، یکی از ارزش‌هایی است که ما نظامیان را به حرکت وا می‌دارد.

رئیس جمهور ونزوئلا هفته گذشته در بحبوحه تشدید حضور نظامی آمریکا در نزدیکی آب‌های کاراکاس، دیروز از استقرار ۲۵ هزار نیروی دیگر در امتداد ساحل ونزوئلا خبر داد. مادورو تاکید کرد که هدف اصلی بسیج نیرو صیانت از حاکمیت و امنیت ملی ونزوئلا و مبارزه برای صلح است.

دیروز آسوشیتدپرس نوشت که در پی اعزام ناوهای جنگی واشنگتن به آب‌های نزدیکی کاراکاس، پرسنل یکی از ناوهای آمریکایی به قایقی ماهیگیری متعلق به ونزوئلا یورش بردند. یوان گیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «پرسنل ناوشکن نیروی دریایی آمریکا به طور غیرقانونی و خصمانه وارد یک قایق ماهیگیری ونزوئلایی شده و ۱۸ نیروی مسلح که هشت ساعت در این قایق ماندند، از برقراری تماس و انجام فعالیت‌های عادی ماهیگیران ممانعت به عمل آوردند. آنها در ادامه با اسکورت نیروی دریایی ونزوئلا آزاد شدند.»

وزیر خارجه ونزوئلا با اشاره به هدف آمریکا «پافشاری بر سیاست شکست‌خورده تغییر رژیم در ونزوئلاست» افزود: آنهایی که دستور چنین اقدامات تحریک‌آمیزی را می‌دهند، به‌دنبال حادثه‌ای برای تشدید تنش نظامی در کارائیب هستند. این بیانیه چند روز پس از آن منتشر شد که ترامپ گفت آمریکا به یک کشتی حامل مواد مخدر حمله کرده و ۱۱ نفر را کشته است. به ادعای ترامپ، این کشتی از مبدا ونزوئلا در حال انتقال اعضای باند «ترن دِ آراگوآ» بوده است اما دولت ترامپ هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد!

«پم باندی» دادستان کل آمریکا به‌تازگی برای اطلاعات منجر به بازداشت مادورو جایزه ۵۰ میلیون دلاری تعیین کرد. دولت ترامپ، مادورو را به سرکردگی «کارتل خورشیدها/Cartel de los Soles» متهم کرده است. این اقدام دادستان کل آمریکا بلافاصله با اعزام چندین ناو جنگی آمریکایی به منطقه کارائیب به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در این منطقه همراه شد.

مادورو تاکید کرده که دلیل اصلی آمریکا برای اعزام و استقرار نیرو در منطقه کارائیب، ذخایر نفت و گاز طبیعی ونزوئلا است. رئیس جمهور آمریکا امروز در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله نظامی به خاک ونزوئلا گفت که «به زودی خواهیم دید چه می‌شود.»