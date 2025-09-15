به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گزارش سال ۱۴۰۳ تپسل با عنوان «گزارش کاربردی بازاریابی دیجیتال ایران» در همکاری با بازار، سازیتو، کالج تپسل، متریکس، دژینو و ایران‌تلنت منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که تبلیغات دیجیتال در ایران توانسته رکوردهای کم‌نظیری ثبت کند، در حالی که سهم کشور از بازار جهانی همچنان ناچیز باقی مانده است.

برای مدیران بازاریابی؛ شناخت دقیق روندها برای تدوین استراتژی آینده ضروری است.

گزارش سال ۱۴۰۳ تپسل تحت عنوان «گزارش کاربردی بازاریابی دیجیتال ایران» منتشر شده که در آن آمارهایی کم‌سابقه آمده است. در یک روز بیش از ۲.۵ میلیارد نمایش تبلیغاتی ثبت شده است. یک تبلیغ‌دهنده موفق به کسب ۶۷ میلیارد نمایش و ۱۵۴ میلیون کلیک شده است. همچنین یک اپلیکیشن در این سال ۷ میلیون نصب داشته است؛ رقمی که تقریباً برابر جمعیت هنگ‌کنگ است. یکی از برندها نیز ۳۷۰۰ محتوای تبلیغاتی تولید کرده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.

سهم ایران از بازار جهانی تبلیغات همچنان اندک است

برای سرمایه‌گذاران؛ مقایسه ایران با بازار جهانی برای انتخاب نقاط ورود و سرمایه‌گذاری راهگشا است. براساس گزارش تپسل، بازار جهانی تبلیغات آنلاین در سال ۲۰۲۴ از یک‌تریلیون دلار گذشته است. هند با رشد ۱۲ درصدی به حجم بازار ۲۳۶ میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی‌ها برای ۲۰۲۵ افزایشی نزدیک به ۶ درصد را نشان می‌دهند. در منطقه EMEA هزینه تبلیغات در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است و خاورمیانه با رقمی در حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار سهم داشته است. همچنین در اروپا سهم تبلیغات دیجیتال از کل تبلیغات معادل ۶۷.۲٪ است. کشورهایی مثل ترکیه و عربستان به دلیل جمعیت جوان و توسعه تجارت الکترونیک رشد دو رقمی تجربه کرده‌اند؛ در مقابل سهم ایران هنوز قابل مقایسه با این بازارها نیست.

کاربران اندروید به ۶۱ میلیون نفر رسیدند

بخشی از گزارش تپسل با همکاری بازار به شناسایی رفتار کاربران اپلیکیشن‌های ایرانی اشاره دارد.، جمعیت کاربران موبایل هوشمند ایران در ۱۴۰۳ به ۶۸ میلیون نفر رسید که ۶۱ میلیون نفر از آن‌ها کاربر اندرویداند. بازار موفق شد ۵۰ میلیون کاربر فعال ماهانه جذب کند که برابر با ۸۲٪ کاربران اندروید است. در نصب اپلیکیشن‌ها، دسته «ابزارها» با ۱۷۸ میلیون نصب رتبه اول را دارد؛ پس از آن بازی‌های «اکشن» با ۱۶۲ میلیون و «تفننی» با ۱۴۳ میلیون نصب قرار گرفته‌اند. نکته مهم این است که برای نخستین بار در جستجوها، بازی‌ها با ۵۱۸ میلیون جستجو از برنامه‌ها (با ۴۹۶ میلیون) پیشی گرفتند.

فروشگاه‌های آنلاین با رشد ۶۹ درصدی سفارش‌ها

رشد سفارش‌ها و بازدیدها نشانه اعتماد عمومی به خرید اینترنتی است. داده‌های تپسل و سازیتو نشان می‌دهد تعداد فروشگاه‌های آنلاین فعال در ایران ۱.۵ برابر شده است. این فروشگاه‌ها ماهانه در حدود ۱۱ میلیون بازدید و تقریباً ۴۰۰ هزار سفارش ثبت می‌کنند. تعداد سفارش‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۶۹٪ رشد داشته است. در این میان، ۹ آذر (بلک فرایدی) رکورد فروش روزانه را شکست و یک فروشگاه توانست به فروش ۱۳۷ میلیارد تومان در کل سال برسد.

حدود ۹۱ هزار ساعت آموزش آنلاین و ۱۳ دوره جدید در کالج تپسل

برای دانشجویان و علاقه‌مندان بازاریابی دیجیتال؛ شناخت حوزه‌های آموزشی پرطرفدار به برنامه‌ریزی تحصیلی کمک می‌کند. کالج تپسل گزارش داده است که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳ هزار دانشجوی جدید ثبت‌نام کرده‌اند. آن‌ها در مجموع حدود ۹۱ هزار ساعت آموزش آنلاین را گذرانده‌اند. موضوعاتی مانند بازاریابی داده‌محور، هوش مصنوعی و برندینگ بیشترین محبوبیت را داشته‌اند. داده‌ها نشان می‌دهند حدود ۷۰٪ متخصصان ایرانی، آموزش ویدیویی ضبط‌شده را به بوت‌کمپ‌ها ترجیح داده‌اند.

برای کسانی که به دنبال اعتبار علمی و حرفه‌ای هستند؛ سطح آزمون‌ها نشان‌دهنده کیفیت مدارک است. در کالج تپسل دو نوع مدرک صادر می‌شود: «شرکت در دوره» و «قبولی در آزمون». کسب مدرک قبولی آسان نیست؛ متوسط تعداد دفعات شرکت در آزمون ۳ بار برای هر دانشجوست تا موفق شود. تنها ۲۷٪ از شرکت‌کنندگان در بار اول موفق به کسب مدرک شده‌اند، که نشان‌دهنده بالابودن معیارهای لازم است.

کاهش سهم نصب‌های غیرارگانیک پس از ۱۴۰۱

برای مدیران محصول و تبلیغات؛ تعامل کاربران عامل جدی رقابتی است. گزارش متریکس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، کاربران بازی‌ها روزانه به‌طور میانگین ۸ بار وارد اپلیکیشن شده‌اند و ۷.۱۶ دقیقه در آن فعال بوده‌اند، در حالی‌که برای برنامه‌ها این آمار ۷ بار ورود و ۲.۳۲ دقیقه ماندگاری بوده است. این اختلاف قابل توجه بیانگر جذابیت بیشتر بازی‌ها و توانایی آن‌ها در نگه‌داشت کاربر است.

یک‌چهارم ترافیک تبلیغاتی مشکوک گزارش شد

برای آژانس‌های تبلیغاتی و مدیران برند؛ شفافیت در تبلیغات یک ضرورت است. طبق گزارش کاربردی بازاریابی دیجیتال ایران، حدود ۲۶.۶٪ از ترافیک تبلیغاتی در سال ۱۴۰۳ مشکوک یا متقلب بوده است. تبلیغات بنری با ۳۱.۶٪، همسان با ۲۷.۵٪ و پوش نوتیفیکیشن با ۲۷٪ دارای بیشترین میزان ریسک هستند. در صنایع مختلف، آموزش با ۳۱.۸٪ ریسک تقلب در صدر است، پس از آن بازی و نرم‌افزار با ۲۹.۵٪ و گردشگری و سفر با ۲۹.۲٪. این نشان می‌دهد برای حفظ سرمایه برندها و اعتماد مخاطبان، لازم است ابزارها و مکانیزم‌های ضدتقلب به کار گرفته شوند.

کمپین «از نابرابری بگو» نمونه‌ای از مدیریت بحران برند مای لیدی

برای فعالان روابط عمومی؛ نحوه مدیریت احساسات عمومی در بحران اهمیت حیاتی دارد. نمونه شاخصی در این گزارش، کمپین «از نابرابری بگو» برند مای‌لیدی است. ابتدا این برند با ۷۲.۵٪ احساس منفی مواجه شد اما پس از مسدود شدن صفحه اینستاگرام، مخاطبان آن را به چشم «هم‌رزم» دیدند؛ احساسات منفی به ۴۷.۷٪ کاهش پیدا کرد و احساسات مثبت به ۲۶.۲٪ افزایش یافت. این تجربه همراه اول، اسنپ و تپسی هم نشان می‌دهد که تحلیل دقیق احساسات کاربران و پاسخ به آن می‌تواند بر نقدها غلبه کند و جایگاه برند را تقویت کند.

سقوط ۸۱ درصدی موقعیت‌های شغلی سنتی در بازار کار

برای متخصصان منابع انسانی؛ تغییر ساختار مشاغل و نیاز به مهارت‌های جدید غیرقابل چشم‌پوشی است. گزارش مشترک تپسل و ایران‌تلنت نشان می‌دهد فرصت‌های شغلی سنتی کاهش یافته‌اند؛ به‌طور مثال، موقعیت «مدیر هنری» با ۸۱٪ کاهش مواجه شده است. در مقابل، مهارت‌ها و مشاغل دیجیتال با افزایش چشمگیری روبرو بوده‌اند: «پرفورمنس مارکتینگ» رشد ۹۸٪، «مدیر سئو» رشد ۸۹٪ و «مدیر شبکه‌های اجتماعی» رشد ۸۱٪ داشته‌اند. این روند نشان می‌دهد بازار کار ایران به سرعت به سمت تخصص‌های دیجیتال و مبتنی بر داده در حال تغییر است.