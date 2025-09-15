مولدسازی از راهبردهای وزارت ورزش و جوانان در تأمین منابع مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا راغب در بازدید از طرحهای ورزشی زنجان و بررسی راهکارهای اجرای طرح مولدسازی در استان، بهعنوان یکی از راهبردهای کلان وزارت ورزش و جوانان در تأمین منابع مالی، گفت: مولدسازی داراییها رویکردی نوآورانه در مدیریت منابع محسوب میشود که ضمن ایجاد ارزش افزوده، امکان فعالسازی ظرفیتهای بدون استفاده را فراهم میآورد.
مشاور وزیر و با اشاره به اهمیت مولدسازی افزود: این سازوکار نهتنها موجب افزایش بهره وری سرمایههای فیزیکی و غیرمنقول میشود، بلکه انرژی جدیدی در استانها ایجاد میکند تا طرحهای نیمهتمام و راکد با سرعت بیشتری به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی اضافه کرد: از مهمترین اصول مورد تأکید در برنامههای مولدسازی، اختصاص منابع مالی حاصل از فروش یا بهرهبرداری داراییها در همان استان محل دارایی است.
راغب افزود: این مساله موجب میشود که منافع حاصل از این اقدام مستقیم به مردم همان منطقه بازگردد و برای ارتقای زیرساختهای ورزشی استان مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با استفاده از منابع حاصل از مولدسازی میتوان بخش قابلتوجهی از طرحهای نیمهتمام ورزشی استان را تکمیل کرد، اظهار داشت: این سیاست، مسیری مطمئن برای بهرهبرداری از پروژههایی است که سالها بهدلیل محدودیتهای مالی معطل ماندهاند.
سرپرست ورزش و جوانان استان زنجان نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پروژههای عمرانی ورزشی زنجان، گفت: این استان از ظرفیتها و پتانسیلهای ورزشی قابل توجهی برخوردار است، اما به دلیل محدودیت منابع، تعداد زیادی از پروژهها در مراحل مختلف اجرا متوقف شده اند.
اسلام محمدی پور افزود: با حمایتهای وزارتخانه و اجرای سیاستهای هوشمندانهای همچون مولدسازی میتوان شاهد جهش در توسعه زیرساختهای ورزشی استان بود.
وی ضمن اعلام آمادگی کامل این اداره کل برای همکاری با ستاد مولدسازی وزارتخانه ابراز امیدواری کرد: با اختصاص به موقع منابع، پروژههای اولویتدار بهزودی وارد مرحله بهرهبرداری شود.
سرپرست اداره ورزش و جوانان استان زنجان خاطر نشان کرد: مولدسازی داراییها یکی از سیاستهای کلان وزارت ورزش و جوانان در راستای تحول در تأمین مالی پروژهها و افزایش بهرهوری از داراییهای غیرمولد محسوب میشود که بهویژه در استانهایی با پروژههای نیمهتمام گسترده میتواند تأثیر بسزایی در توسعه متوازن و پایدار زیرساختهای ورزشی داشته باشد
