۶۳۷ ملک وزارت جهاد کشاورزی در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صلاحی اردکانی بعدازظهر سهشنبه در گردهمایی سراسری معاونان توسعه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: مولدسازی در مفهوم واقعی خود تنها به فروش املاک و داراییهای دولت محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از روشها از جمله فروش، تهاتر، مشارکت، اجاره و استفاده از ظرفیت صندوقها را دربرمیگیرد.
وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، بهینهسازی استفاده از زیرساختها و داراییهای دولت است؛ این داراییها میتوانند شامل زمین، ساختمان و سایر امکانات و زیرساختهای دولتی باشند.
صلاحی اردکانی ادامه داد: منابع حاصل از مولدسازی میتواند در راستای ارتقای زیرساختهای دستگاههای دولتی و استفاده بهینهتر از ظرفیت داراییهای موجود هزینه شود و در نهایت به افزایش بهرهوری منجر شود.
وی یکی دیگر از روشهای مولدسازی را تهاتر عنوان کرد و گفت: در مواردی که دولت به اشخاص یا مجموعههایی بدهی دارد و در مقابل، ملکی با کاربری نامناسب یا ظرفیت بهرهوری پایین در اختیار دارد، میتوان از ظرفیت تهاتر برای تسویه بدهیها و استفاده مطلوبتر از این املاک بهره گرفت.
مشاور معاون وزیر در مولدسازی درباره وضعیت املاک سازمان جهاد کشاورزی نیز بیان کرد: در این مجموعه حدود ۶۳۷ مورد ملک در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است که حدود ۴۲ درصد آنها مربوط به زمین و نزدیک به ۲۸ درصد نیز مربوط به ساختمانهای اداری است.
وی با بیان اینکه محور اصلی مولدسازی، افزایش بهرهوری از امکانات و زیرساختهای دولت است، تصریح کرد: هدف این است که از داراییهایی که بلااستفاده ماندهاند یا میزان بهرهبرداری از آنها متناسب با هزینههای نگهداری و سرمایهگذاری نیست، استفاده مؤثرتری صورت گیرد.
صلاحی اردکانی با اشاره به اقدامات انجامشده در وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حوزه تهاتر و مشارکت، اقدامات مناسبی در بسیاری از استانها انجام شده و در زمینه فروش املاک نیز فرآیندهای لازم در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: فروش املاک دولتی به دلیل اینکه نیازمند طی مراحل و تشریفات اداری مختلف است، فرآیندی زمانبر محسوب میشود، اما این روند اکنون به شکل مطلوبی در حال انجام است و انتظار میرود نتایج و خروجیهای آن بهزودی به صورت رسمی اعلام شود.
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