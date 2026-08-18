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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

۶۳۷ ملک وزارت جهاد کشاورزی در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است

۶۳۷ ملک وزارت جهاد کشاورزی در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است

ساری- مشاور معاون وزیر در مولدسازی درباره وضعیت املاک سازمان جهاد کشاورزی گفت: در این مجموعه حدود ۶۳۷ مورد ملک در فرآیند مولدسازی قرار گرفته که حدود ۴۲ درصد آنها مربوط به زمین است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صلاحی اردکانی بعدازظهر سه‌شنبه در گردهمایی سراسری معاونان توسعه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: مولدسازی در مفهوم واقعی خود تنها به فروش املاک و دارایی‌های دولت محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از روش‌ها از جمله فروش، تهاتر، مشارکت، اجاره و استفاده از ظرفیت صندوق‌ها را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، بهینه‌سازی استفاده از زیرساخت‌ها و دارایی‌های دولت است؛ این دارایی‌ها می‌توانند شامل زمین، ساختمان و سایر امکانات و زیرساخت‌های دولتی باشند.

صلاحی اردکانی ادامه داد: منابع حاصل از مولدسازی می‌تواند در راستای ارتقای زیرساخت‌های دستگاه‌های دولتی و استفاده بهینه‌تر از ظرفیت دارایی‌های موجود هزینه شود و در نهایت به افزایش بهره‌وری منجر شود.

وی یکی دیگر از روش‌های مولدسازی را تهاتر عنوان کرد و گفت: در مواردی که دولت به اشخاص یا مجموعه‌هایی بدهی دارد و در مقابل، ملکی با کاربری نامناسب یا ظرفیت بهره‌وری پایین در اختیار دارد، می‌توان از ظرفیت تهاتر برای تسویه بدهی‌ها و استفاده مطلوب‌تر از این املاک بهره گرفت.

مشاور معاون وزیر در مولدسازی درباره وضعیت املاک سازمان جهاد کشاورزی نیز بیان کرد: در این مجموعه حدود ۶۳۷ مورد ملک در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است که حدود ۴۲ درصد آنها مربوط به زمین و نزدیک به ۲۸ درصد نیز مربوط به ساختمان‌های اداری است.

وی با بیان اینکه محور اصلی مولدسازی، افزایش بهره‌وری از امکانات و زیرساخت‌های دولت است، تصریح کرد: هدف این است که از دارایی‌هایی که بلااستفاده مانده‌اند یا میزان بهره‌برداری از آنها متناسب با هزینه‌های نگهداری و سرمایه‌گذاری نیست، استفاده مؤثرتری صورت گیرد.

صلاحی اردکانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حوزه تهاتر و مشارکت، اقدامات مناسبی در بسیاری از استان‌ها انجام شده و در زمینه فروش املاک نیز فرآیندهای لازم در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: فروش املاک دولتی به دلیل اینکه نیازمند طی مراحل و تشریفات اداری مختلف است، فرآیندی زمان‌بر محسوب می‌شود، اما این روند اکنون به شکل مطلوبی در حال انجام است و انتظار می‌رود نتایج و خروجی‌های آن به‌زودی به صورت رسمی اعلام شود.

کد مطلب 6920312

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