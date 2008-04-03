پیوستن کرواسی، آلبانی و مقدونیه به ناتو عضویت آنها در اتحادیه اروپا را تسهیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اولی رن" در جلسه کمیته امور خارجه پارلمان اروپا در بروکسل با ذکر این نکته اعلام کرد: هر چند هیچ ارتباط قانونی میان ناتو و اتحادیه اروپا وجود ندارد، اما تعدادی از اعضای کلیدی ناتو عضو اتحادیه اروپا نیز هستند و همین امر مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را هموارتر می کند. بر همین اساس فکر می کنتم پیوستن آلبانی، کرواسی و مقدونیه به ناتو این کشورها را آماده عضویت در اتحادیه اروپا خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، کرواسی، آلبانی و مقدونیه تلاش زیادی را برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا داشته و رایزنیهای زیادی را در این باره انجام داده اند.

آلبانی و کرواسی مشکل چندانی برای پیوستن به ناتو ندارند و رهبران ناتو نیز در جلسه شب گذشته خود در بخارست با دعوت این دو کشور برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موافقت کردند، اما یونان با پیوستن "جمهوری مقدونیه" به ناتو مخالف است و اعلام کرده که در صورت دعوت از این کشور برای پیوستن به ناتو این طرح را وتو می کند.

یونان شرط موافقت خود با پیوستن مقدونیه به ناتو را تغییر نام این کشور و حذف واژه جمهوری از نام آن ذکر کرده است. مقامات یونان معتقدند وجود واژه جمهوری در نام کشور مقدونیه باعث می شود تا این کشور اداعای مالکیت بر برخی از مناطق یونان را بکند.

بر همین اساس، با توجه به دعوت سران ناتو از کرواسی برای پیوستن به ناتو این احتمال که کرواسی بیست و هشتمین عضو اتحادیه اروپا شود قوت گرفته، اما آلبانی با توجه به آنکه اقدامات زیادی را برای پیوستن به اتحادیه اروپا انجام نداده هنوز باید گام های بیشتری را برای تحقق این امر بردارد.