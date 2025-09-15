استفاده صادرکنندگان از ارز صادراتی برای واردات، راهی برای تسهیل تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر ساجد نیکمهر در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار داشت: در گذشته واردکنندگان برای دریافت ارز تخصیصی مجبور بودند مدتها در صف بمانند و این امر زنجیره تجارت کشور را با اختلال و آسیب مواجه میکرد.
وی افزود: این وضعیت برای شرکتهای تولیدی که نیاز فوری به مواد اولیه داشتند و همچنین شرکتهایی که تعهد تحویل کالا در بازه زمانی مشخص داشتند، مشکلات جدی ایجاد کرده بود.
مشاور کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: توافق و امکان مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان بهترین راهحل برای رفع مشکلات گذشته است و میتواند کیفیت مسیر ارزی کشور را ارتقا دهد.
به گفته نیکمهر، این تصمیم شفافیت مبادلات ارزی، تأمین بهتر نیازهای واردکنندگان و استفاده بهینه از منابع ارزی را به همراه دارد و بدون تردید آثار مثبت آن به زودی در عرصه تجارت کشور نمایان خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: اگرچه این مصوبه مزایای فراوانی دارد، اما لازم است دولت تدابیر لازم برای رفع چالشهای احتمالی بهویژه در حوزه کشاورزی را اتخاذ کند، چرا که صادرکنندگان این بخش با سبد ارزی کوچک ممکن است جذابیت کافی برای واردکنندگان نداشته باشند. همچنین مطالبه همیشگی بخش خصوصی مبنی بر مستثنی شدن حوزه کشاورزی از تعهد ارزی همچنان باقی است.
