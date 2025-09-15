  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۷

ثبت ۶ وقف جدید به ارزش ۵۰ میلیارد تومان در کاشان

اصفهان - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان از ثبت ۶ وقف جدید در نیمه نخست امسال به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

مسلم محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، شش وقف جدید توسط خیرین و واقفان این شهرستان به ثبت رسیده است. این موقوفات شامل خانه‌باغ، واحدهای مسکونی و مسکونی–تجاری بوده و بر اساس نیت واقفان در امور خیریه و عام‌المنفعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: انیس فقیه با اهدا و وقف یک باب خانه‌باغ به مساحت ۴۱۸۶ مترمربع در شهر قمصر، این ملک را برای استفاده سالمندان و سایر امور عام‌المنفعه شهر وقف کرد. ابراهیم آلوچه‌ای منزل مسکونی–تجاری خود در راوند را به نیات مختلف از جمله تأمین جهیزیه افراد بی‌بضاعت، برگزاری مراسم سوگواری و اقامه نماز جماعت در مساجد و مدارس اختصاص داد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان تصریح کرد: حسینعلی نقش زیلوباف نیز منزل خود در بلوار نماز را به عنوان مجتمع فرهنگی مذهبی و حسینیه وقف کرده و شایسته بافنده با وقف منزل مسکونی خود در خیابان رسالت، آن را برای اسکان طلاب در اختیار امور خیریه قرار داد.

وی گفت: تولیت تمامی این موقوفات همچنان بر عهده واقفان بوده و ارزش این شش وقف جدید بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. شهرستان کاشان هم‌اکنون دارای دو هزار و ۴۰۵ موقوفه و ۹ هزار و ۵۷۰ رقبه وقفی است که حاصل نیت خیرخواهانه واقفان برای پاسخ به نیازهای جامعه به شمار می‌رود.

