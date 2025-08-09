مصرف غذاهای «پُرچرب» در تابستان به حداقل برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور رضایی افزود: در گرما تعریق افزایش یافته و احساس نیاز به آب بیشتر میشود. اگر آب و املاح از دست رفته بر اثر تعریق جبران نشود، فرد دچار ضعف، سستی، بیحالی و کاهش آستانه تحمل و توجه میشود.
وی با اشاره به اینکه در هوای گرم نیاز افراد به کالری کمتر و به آب، املاح و ویتامینها بیشتر میشود یادآور شد: با گرمتر شدن هوا افراد باید از لبنیات و گوشتهای کم چرب استفاده کنند.
رضایی با بیان اینکه میوه و سبزی تازه فصل غنی از آب، املاح، ویتامینها و فیبر هستند، مصرف آنها را برای رفع نیاز بدن توصیه کرد.
این متخصص علوم تغذیه افزود: در کنار مصرف میوهها، مصرف غذاهای پروتئینی گیاهی (دانهها، مغزها، حبوبات و آجیلها) و پروتیینهای حیوانی کم چرب مثل تخم مرغ و لبنیات باعث افزایش توان جسمی افراد میشود.
وی تاکید کرد: در فصل تابستان و گرما نباید غذاهای پرانرژی و پرچرب استفاده شود و مصرف غذاهای فرآوری شده که نمک پنهان دارد، باید به حداقل برسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: مصرف نمک، غذاهای شور و تنقلاتی مانند چیپس شور و آجیل شور را باید در تابستان محدود کرد و بیشتر از آجیل خام بیشتر استفاده کرد.
رضایی افزود: سرخ کردن، بو دادن و تفت دادن مواد غذایی، باعث کاهش ارزش غذایی آنها میشود.
به گفته وی، نباید در فصل تابستان در مصرف شیرینی، شکلات، شیرینیهای طبیعی (عسل، کشمش، مویز) و میوههای شیرین (مانند انجیر، نارگیل، موز، خربزه، آناناس) زیادهروی کرد.
این متخصص تغذیه افزود: در تابستان باید از مصرف افراطی گوشت قرمز به دلیل داشتن انرژی، کلسترول و چربی زیاد پرهیز کرد و گوشت پرندگانی مانند کبک و بلدرچین نیز با حداکثر تنوع و حداقل مقدار مصرف شوند.
رضایی خاطرنشان کرد: با گرم شدن هوا به تدریج نیاز بدن به کالری کم میشود و باید از مصرف غذاهای با چربی و انرژی بالا پرهیز کرد. بنابراین باید غذاهایی مانند فسنجان، گردو و کنجد در این فصل کمتر مصرف شود.
وی توصیه کرد: در فصل تابستان بیشتر از غذاهایی نظیر آب دوغ خیار، ماست، خیار و کمی نان، سبزیجات خنک مانند خیار، کاهو، کدو خورشتی (سبز)، گشنیز، اسفناج، ماست و اسفناج استفاده شود.
رضایی، غذاهای پختنی و آبپز را از جمله غذاهای مناسب فصل گرما برشمرد و توصیه کرد که در این فصل کمتر از کباب و یا غذاهای سرخ شده استفاده شوند.
وی، آش، سوپ، خورش سبزیجات حاوی سبزی سرخ نشده، کمی حبوبات و گوشت، کمی ترشی (غوره، آبغوره، آبلیمو، لیمو و نارنج) به ویژه سوپ جو و آش جو را به دلیل خنک بودن در فصل گرما بسیار مفید دانست و آنها را از بهترین غذاها برای رفع عطش و حرارت بدن عنوان کرد.
این متخصص تغذیه، مصرف مرکبات و میوههای ترش و شیرین مانند زرشک و آب زرشک، شاهتوت، تمشک، سیب ترش، آلبالو، گوجهسبز، انار، هلو، زردآلو، هندوانه و گریپفروت را در فصل گرما برای بدن بسیار مفید دانست.
وی، مصرف سالادها (مثل کاهو و خیار) را در تابستان مفید برشمرد و تاکید کرد که بهتر است برای چاشنی سالاد از سس خانگی به جای سسهای کارخانهای استفاده کرد و از ترکیب ماست، روغن زیتون، آب لیمو یا آب نارنج و اندکی نمک و فلفل سیاه سس دلخواه خود را تهیه کنید.
نظر شما