فرمانده پلیس راه بیرجند افزود: در شهریورماه سال گذشته ۹ نفر در تصادفات جادهای استان کشته شدند، در حالی که امسال این رقم با ۱۱۱ درصد افزایش به روزانه یک کشته در استان رسیده است.
۷۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است
فرمانده پلیس راه بیرجند با تأکید بر اینکه ۷۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است، بیان کرد: زیرساختهای جادهای و ایمنی خودروها نیازمند زمان و سرمایهگذاری بلندمدت است، اما در حوزه آموزش و فرهنگسازی میتوان سریعتر اثرگذار بود. رسانهها نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و باید با اطلاعرسانی صحیح مردم را همراه کنند.
روحانینسب گفت: بررسیها نشان میدهد ۴۶ درصد تصادفات ناشی از عدم توجه به جلو، حدود ۲۰ درصد ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه و بخش قابل توجهی نمربوط به خستگی و خوابآلودگی رانندگان است.
وی با بیان اینکه بیشترین زمان وقوع حوادث بین ساعت ۱۸ تا ۲۰ است، افزود: ۵۰ درصد تصادفات در سه روز پایانی هفته (چهارشنبه تا جمعه) رخ میدهد که با افزایش سفرهای درون و بروناستانی مرتبط است.
۲۶ درصد از رانندگان حادثهساز در بازه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال
فرمانده پلیس راه بیرجند با اشاره به ترکیب سنی رانندگان حادثهساز اظهار داشت: ۲۶ درصد از رانندگان حادثهساز در بازه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال و ۲۵ درصد در بازه ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند و ۸۹ درصد متوفیان را مردان تشکیل میدهند
روحانینسب با اشاره به نمونهای از حوادث اخیر گفت: در یکی از واژگونیهای اخیر در محور اسدیه، شش نفر از اعضای یک خانواده سوار بر یک خودرو پژو ۴۰۵ بودند که متأسفانه به دلیل استفاده نکردن از کمربند ایمنی و سوار شدن بیش از ظرفیت خودرو، چهار نفر در دم جان خود را از دست دادند.
وی خاطرنشان کرد: هزینههای مادی تصادفات قابل جبران است، اما از دست رفتن اعضای خانواده خسارتهای روحی و روانی جبرانناپذیری بر جای میگذارد، بنابراین رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتابزدگی و استفاده از کمربند ایمنی باید جدی گرفته شود.
افزایش ۲۹ درصدی تصادفات فوتی درون شهری در خراسان جنوبی
سرهنگ هادی کیانی، معاون فرهنگ و ترافیک پلیس راهور خراسان جنوبی نیز در این نشست اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ۱۴ فقره تصادف فوتی در تصادفات درون شهری استان ثبت شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۱۸ فقره رسیده که نشاندهنده افزایش ۲۹ درصدی در تعداد تصادفات فوتی است.
وی افزود: همچنین تعداد کشتهشدگان از ۱۴ نفر در سال گذشته به ۱۹ نفر در سال جاری افزایش یافته است.
معاون فرهنگ و ترافیک پلیس راهور خراسان جنوبی با بیان اینکه تنها در سال جاری ۳۸۵ نفر از متخلفان در بازه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال (دانشآموزان) بودهاند، گفت: این موضوع بسیار نگرانکننده است و نشان میدهد فرهنگ ترافیکی در میان نوجوانان نیازمند آموزشهای اساسیتر است.
وی تصریح کرد: پلیس با تمام ظرفیت در حوزه برخورد با تخلفات ورود کرده است و بهطور مثال، تعداد اعمال قانون در بخش سرعت و سبقت غیرمجاز امسال، تخلفات حادثه ساز حرکات نمایشی و تخلفات پرخطر را افزایش دادیم.
سرهنگ کیانی با اشاره به اینکه این اقدامات بازدارنده تاکنون تأثیر قابلتوجهی در کاهش تصادفات نداشته است، افزود: با وجود تشدید برخوردها، متأسفانه روند افزایش تصادفات ادامه داشته و کاهش حوادث نیازمند ورود جدی سایر دستگاهها است.
وی به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: بلوار پیامبر اعظم (ص) و برخی محورهای اصلی شهر بیرجند هر شب شاهد تصادفات متعدد هستند و پلیس بارها پیشنهاد داده که دوربینهای هوشمند کنترل سرعت و تخلفات در این محورها نصب شود.
معاون فرهنگ و ترافیک پلیس راهور خراسان جنوبی ادامه داد: مشکلات شهرسازی و نبود پارکینگ در شهرکهای جدید در آینده نزدیک بحران جدی ترافیکی ایجاد خواهد کرد.
