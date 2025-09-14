سخنگوی فدراسیون فوتبال: بازیکن باید مبلغی را بگیرد که حقش است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال با حضر در برنامه مجله فوتبال درباره بحث سقف بودجه قراردادها در پاسخ به اینکه نظرش چیست، گفت: بحث شخص بنده نیست باید به تاریخ توجه کرد. در حوزه اتحادیه فوتبال اروپا «الکساندر جفرین» رئیس این اتحادیه اعلام کرد در کنار دوپینگ‌های موجود باید دوپینگ مالی را نیز در نظر گرفت تا باشگاه‌ها خارج از روند مالی قرار نگیرند و از ابزارهای ایچنینی استفاده کنند. در همین راستا موضوع «پدر پولدار» مطرح شد که موردی است در خصوص پدری که خیلی پولدار است اما باید بداند چگونه این پول را خرج کند.

وی ادامه داد: آنها برای اکادمی خود چکار باید انجام می‌دادند. قرار بر این شد ۷۰ درصد بودجه یکی از باشگاه‌ها در اختیار باشگاه قرار دهد و ۳۰ درصد در اختیار اکادمی و زیرساخت‌ها قرار بگیرد.

او با دفاع ازعملکرد فنی استقلال و پرسپولیس در فصل گذشته لیگ نخبگان تاکید کرد: به وضوح نتایج لیگ نخبگان را دیدیم. رقابتی که استقلال و پرسپولیس با قهرمان بازی‌ها داشتند خیلی نزدیک بود. پرسپولیس بسیار حمله کرد و استقلال به تساوی رسید. در فوتبال همه چیز رقم قرارداد نیست.

مدیر روابط عمومی فدراسیون با ذکر مثال از ستاره‌های فوتبال دنیا در بحث عقد قرارداد با باشگاه‌های خود زیر سایه قوانین فوتبالی هر کشور تصریح کرد: مسی چگونه از پاری سن ژرمن جدا شد. آیا کسی هست او را نخواهد؟ قطعا او را می‌خواهند اما روندی که در FFP (اتحادیه فوتبال فرانسه) وجود داشت دست و پای الخلیفی مالک متمول پاری سن ژرمن را هم برای حفظ او بست تا او سراغ تیم دیگری برود.

وی درباره ابزارهای نظارتی برخورد با بازیکنانی که در لیگ برتر ایران ارقام قراردادی متفاوت می‌گیرند، گفت: عزم ما را در مقایسه با دروغ خودتان آزمایش نکنید. امروز باشگاه چلسی درگیر ۷۴ مورد نقض مقررات مالی است. یوفا حدود ۱۰ میلیون یورو چلسی را جریمه کرد. باید حواس خودمان را به موضوع بدهیم که اگر باشگاهی امسال تخلف کرد سال بعد با توجه به شکایت‌ها و بازرسی‌های مربوطه چکار خواهد کرد

علوی تصریح کرد: وقتی بازیکنی با کیفیت نازل، حقوقش از ۱۴۰۰ تا الان ۸۰ برابر شده است، باز هم باید به حال مردی گریست که دخلش ۱۹ و خرجش بُود ۲۰!

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوال مجری برنامه که آیا باشگاهی همچون تراکتور اگر بخواهد هزینه میلیاردی و بسیار بالا کند واکنش مجموعه فدراسیون چیست، گفت: اتفاقا آقای زنوزی می‌گوید یک ریال هم به همین راحتی نمی‌دهد چون باشگاه خصوصی است.

وی ادامه داد: پایداری مالی استقلال و پرسپولیس را باید سنجید. اینکه این شرکت‌ها چند سال دیگر هستند. باشگاه پلی اکریل اصفهان که روزگار نه چندان دور آقای گل به فوتبال معرفی کرد سهامدارانش نخواستند دیگر تیمداری کند. راهش این است درآمد پایدار باید داشته باشند. مصداق بر شفافیت است. وقتی صداقت وجود دارد حمل بر این اصل است. اگر کسی مشکل دار شود سال‌های بعد چکار خواهد کرد؟ درآمد پایدار و شاخص رقابتی باید بالا بیاید.

او درباره درآمد نزدیک به یک همتی ایجنت فوتبال ایران گفت: من ۱,۰۰۰ میلیارد تومان نشنیده ام اما عدد مربوطه بسیار بالاست. به هر حال این موضوع بحثی از جانب باشگاه و بازیکن و ایجنت است شما فرض کنید سقف نباشد آیا می‌توانیم کریس رونالدو را بیاوریم. ما در حد این می‌توانیم باشیم که کمک کنند.

وی تاکید کرد: بازرسی کل کشور واقعا در این زمینه فعال است. سازمان امور مالیاتی و مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه کارهای بزرگی کرده اند که موضوع مهم آن فیرپلی مالی در باشگاه‌هاست.

علوی گفت: سه شنبه هفته جاری جلسه هیئت رئیسه است و در همین زمینه صحبت خواهد شد. از سرنوشت استیل آذین‌ها و کشاورزها در فوتبال درس بگیریم. درآمد پایدار و قیمت واقعی مهم است. برخی واسطه‌های غیر قانونی حباب ایجاد کرده اند. لیگ چین درگیر این موضوع شد و قانون گذاشت ۷۰ درصد از این پول‌ها را کسر کند و به اکادمی باشگاه‌ها کمک کند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال یادآور شد: بازیکن در دهه ۶۰ با تاکسی به استادیوم می‌رفت و پیوستگی اجتماعی وجود داشت اما این پیوستگی کم شده است چون فاصله طبقاتی وجود نداشت. بحث تیم ملی اساسا بحث ملی است. متعلق به ۹۰ میلیون نفر است و متعلق به هوادارانش است فوتبال به جایی برسد که آنچه دریافتی بازیکن است حقش باشد.