صدور احکام اعضای ستاد انتخابات شوراهای اسلامی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی، احکام رئیس ستاد انتخابات و رؤسای کمیتههای مختلف ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان را صادر کرد.
احکام صادره به شرح زیر است:
رسول مقابلی سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی؛ رئیس ستاد انتخابات استان
یحیی حسینخانی معاون امنیتی و انتظامی استانداری؛ رئیس ستاد امنیت انتخابات استان
خضر کاکدرویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی
قدرت حبیب زاده مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری؛ دبیر ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته سیاسی
سید داوود ذاکر مدیرکل حراست استانداری؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته حراست و استعلامات
منصور میرزایی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری؛ عضو ستاد انتخابات و رئیس کمیته بازرسی
احتشام وحیدی آذر، معاون امور حقوقی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته حقوقی
حسین فیروزی مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری آذربایجانغربی استان؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته اطلاعرسانی
عطااله طایفه شکاری مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری؛ عضو ستاد انتخابات استان و رئیس کمیته فناوری اطلاعات
سعید احمدی مدیرکل ثبت احوال؛ عضو ستاد انتخابات استان
