به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: این کمیسیون به دنبال تصویب و ابلاغ سند امنیت غذایی و دانشبنیان توسط شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و با هدف عملیاتیسازی مفاد این سند راهاندازی میشود.
وی با بیان اینکه مسئولیت هر یک از کمیسیونهای تخصصی تعیینشده در این سند به دستگاههای ذیربط واگذار شده، افزود: ریاست کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه در سطح ملی بر عهده رئیس سازمان غذا و دارو است و در سطح استانها نیز این کمیسیون به صورت متناظر ذیل دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استانها شکل خواهد گرفت.
بهفر از تدوین شیوهنامه اجرایی و ساختار این کمیسیون خبر داد و تصریح کرد: جزئیات مربوط به ارکان کمیسیون و اعضای آن به زودی از سوی وزارت بهداشت اعلام میشود.
به گفته وی، هدف اصلی این ساختارها، ایجاد انسجام و هماهنگی در سیاستگذاریها و اقدامات مرتبط با ارتقای وضعیت تغذیه و سلامت جامعه است.
