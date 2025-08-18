  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه تشکیل می‌شود

کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه در راستای اجرای سند امنیت غذایی و دانش‌ بنیان و با مسئولیت مستقیم سازمان غذا و دارو، در سطح ملی و استانی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: این کمیسیون به دنبال تصویب و ابلاغ سند امنیت غذایی و دانش‌بنیان توسط شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و با هدف عملیاتی‌سازی مفاد این سند راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه مسئولیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی تعیین‌شده در این سند به دستگاه‌های ذیربط واگذار شده، افزود: ریاست کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه در سطح ملی بر عهده رئیس سازمان غذا و دارو است و در سطح استان‌ها نیز این کمیسیون به صورت متناظر ذیل دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان‌ها شکل خواهد گرفت.

بهفر از تدوین شیوه‌نامه اجرایی و ساختار این کمیسیون خبر داد و تصریح کرد: جزئیات مربوط به ارکان کمیسیون و اعضای آن به زودی از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود.

به گفته وی، هدف اصلی این ساختارها، ایجاد انسجام و هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات مرتبط با ارتقای وضعیت تغذیه و سلامت جامعه است.

کد خبر 6563607
حبیب احسنی پور

