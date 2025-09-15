پزشکیان وارد دوحه قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان لحظاتی قبل، وارد فرودگاه دوحه قطر شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت.

رئیس جمهور امروز به منظور حضور در جلسه فوق‌العاده سران همکاری کشورهای اسلامی که در رابطه با تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر برگزار می‌شود، به دعوت «شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر این کشور، وارد دوحه شد.

پس از تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به محل جلسه سران مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در عصر سه شنبه ۱۸ شهریور در قطر، این اجلاس اضطراری به درخواست امیر این کشور برگزار خواهد شد، تا کشورهای اسلامی راهکارهای لازم برای مقابله با تجاوز گری روزافزون صهیونیست‌ها را انجام داده و موضع قاطع علیه آن اتخاذ کنند.

شایان ذکر است، رئیس جمهور به منظور حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب، عازم قطر شده است و در حاشیه این اجلاس ها، دیدارهایی نیز با برخی سران و مقامات شرکت کننده در این نشست خواهد داشت.