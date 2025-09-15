  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار در ایام بازگشایی مدارس در قزوین

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از استقرار شعبه سیار ویژه رسیدگی به شکایات شهروندان در محل نمایشگاه فروش پاییزه نمایشگاه های بین المللی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا حسن پور گفت: با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، افزایش تقاضا برای خرید اقلام مورد نیاز دانش آموزان، جهت پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی، نظارت مستقیم بر قیمت های مصوب کالاهای مورد نیاز دانش آموزان از جمله: نوشت افزار، کیف و کفش، پوشاک، مواد غذایی همچنین کالاهای اساسی، شعبه سیار ویژه رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در محل نمایشگاه فروش پاییزه نمایشگاه های بین المللی قزوین مستقر می شود.

حسن پور گفت: علاوه بر قیمت و کیفیت محصولات این نمایشگاه با هرگونه گرانفروشی، عدم درج قیمت، تقلب، عدم صدور فاکتور و فروش اجباری برخورد قانونی می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف و اجحاف با مراجعه به شعبه مستقر این مرجع مراتب را برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی گزارش کنند.

