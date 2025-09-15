مشکلات فروشندگان البرزی لوازم التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید

داوود توانگر رنجبر، مسئول اتحادیه صنف ناشران، کتابفروشان و نوشته افزار استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مسائل و چالشهای مهم این صنف، بر لزوم حمایت و نظارت بیشتر از سوی مسئولان تأکید کرد.
وی افزود: بهطور سالانه، صنف ما با چالشهایی جدی مواجه میشود که به رکود بازار و تمایل برخی از همکاران به تغییر شغل منجر شده است. بهویژه در حالی که رهبر معظم انقلاب بر ترویج فرهنگ اسلامی و حمایت از کالاهای داخلی تأکید کردهاند، ما تلاش میکنیم که محصولات ایرانی را به دانشآموزان ارائه دهیم.
توانگر همچنین به مشکلات ناشی از فعالیت دستفروشان و فروش کالاهای غیر استاندارد اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از دستفروشان بدون هیچ نظارتی اقدام به فروش اقلام غیر بهداشتی میکنند که این موضوع سلامت دانشآموزان را به خطر میاندازد.
وی همچنین به نامه معاونت دادستانی در خصوص جمعآوری دستفروشان اشاره کرد و افزود: متأسفانه شهرداری در این زمینه همکاری کافی ندارد و همچنان شاهد حضور گسترده دستفروشان در سطح شهر هستیم که نه تنها ترافیک را افزایش میدهند بلکه به نارضایتی عمومی نیز دامن میزنند.
توانگر رنجبر در ادامه به موضوع فروش لوازمالتحریر در مدارس اشاره کرد و گفت: مدارس باید از دخالت در امور صنفی خودداری کنند، چرا که این امر به اختلال در بازار ی منجر میشود.
مسئول اتحادیه صنف ناشران، کتابفروشان و نوشته افزار استان البرز خواستار بررسی جدی مشکلات این صنف شد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری و حمایتهای لازم، شاهد رونق کسبوکار در این بخش فرهنگی کشور باشیم و به فرمایشات رهبر معظم انقلاب جامه به عمل بپوشانیم.
