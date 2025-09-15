آلودگی هوا در هویزه از «بنفش» فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز دوشنبه، شهرستان هویزه با ثبت شاخص ۵۰۰ AQI در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک قرار گرفت؛ وضعیتی که به‌ندرت در کشور مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده آلودگی شدید و تهدید جدی برای سلامت عمومی است.

در همین حال، اهواز با شاخص ۲۰۲ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد. شهرهای دشت آزادگان (۱۷۵)، ماهشهر (۱۵۷)، خرمشهر (۱۵۴) و امیدیه (۱۵۱) نیز در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها ثبت شده‌اند. همچنین شوش (۱۳۶)، هندیجان (۱۳۰)، بهبهان و رامهرمز (۱۱۶)، آبادان (۱۱۱) و اندیمشک (۱۰۷) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

در مقابل، شهرهای آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفته‌اند و دهدز تنها شهری است که امروز هوای پاک دارد.

کارشناسان محیط زیست هشدار داده‌اند که افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های سنگین یا طولانی در فضای باز خودداری کنند. سایر افراد نیز توصیه شده فعالیت‌های بیرونی خود را کاهش دهند.