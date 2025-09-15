  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

آلودگی هوا در هویزه از «بنفش» فراتر رفت

اهواز - شاخص کیفیت هوای هویزه امروز به عدد ۵۰۰ رسید و این شهرستان را در وضعیت «قهوه‌ای» و «خطرناک» قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز دوشنبه، شهرستان هویزه با ثبت شاخص ۵۰۰ AQI در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک قرار گرفت؛ وضعیتی که به‌ندرت در کشور مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده آلودگی شدید و تهدید جدی برای سلامت عمومی است.

در همین حال، اهواز با شاخص ۲۰۲ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد. شهرهای دشت آزادگان (۱۷۵)، ماهشهر (۱۵۷)، خرمشهر (۱۵۴) و امیدیه (۱۵۱) نیز در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها ثبت شده‌اند. همچنین شوش (۱۳۶)، هندیجان (۱۳۰)، بهبهان و رامهرمز (۱۱۶)، آبادان (۱۱۱) و اندیمشک (۱۰۷) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

در مقابل، شهرهای آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفته‌اند و دهدز تنها شهری است که امروز هوای پاک دارد.

کارشناسان محیط زیست هشدار داده‌اند که افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های سنگین یا طولانی در فضای باز خودداری کنند. سایر افراد نیز توصیه شده فعالیت‌های بیرونی خود را کاهش دهند.

