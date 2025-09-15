  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

آلودگی شدید هوای بجنورد به دلیل گرد و غبار

بجنورد- از صبح دوشنبه، هوای بجنورد به دلیل افزایش گرد و غبار آلوده و شرایط نامطلوب تنفسی برای شهروندان شده است.

