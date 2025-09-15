https://mehrnews.com/x392LZ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷ کد خبر 6590156 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷ آلودگی شدید هوای بجنورد به دلیل گرد و غبار بجنورد- از صبح دوشنبه، هوای بجنورد به دلیل افزایش گرد و غبار آلوده و شرایط نامطلوب تنفسی برای شهروندان شده است. دریافت 12 MB کد خبر 6590156 کپی شد مطالب مرتبط آلودگی هوا در هویزه از «بنفش» فراتر رفت ادارات و دستگاههای اجرایی خراسان شمالی از ساعت ۱۱ تعطیل شد نمایی از آلودگی شدید هوای بجنورد هوای خراسان شمالی در وضعیت خطرناک آلودگی قرار گرفت برچسبها آلودگی هوا مرکز پایش آلودگی هوا آلودگی زیست محیطی
