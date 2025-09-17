پیش بینی کاهش دمای خوزستان از روز جمعه

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده روند افزایش ۲ تا ۳ درجهای دما تا روز پنجشنبه و سپس کاهش ۵ تا ۸ درجهای دما از روز جمعه تا روز یکشنبه میباشد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین طی امروز در نوار غربی و بخشهایی از مرکز و در روز پنجشنبه در مناطق جنوب شرقی، وزش باد به صورت متوسط همراه با تندبادهای لحظهای و احتمال برخاستن غبار موقتی پیش بینی میشود.
وی گفت: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۵.۷و ایذه با دمای ۱۵.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده اند.
به گفته سبزه زاری، در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۷و کمینه دمای ۲۲.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما