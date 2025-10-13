سبزه زاری: دمای خوزستان ۲ تا ۳ درجه افزایش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی استقرار جریانات جنوبی و مرطوب را تا اواسط روز سه شنبه نشان می‌دهد، سپس با تغییر سوی این جریانات و شمالی شدن آنها از میزان رطوبت در منطقه کاسته خواهد شد.

وی گفت: با توجه به میزان رطوبت تا اواسط سه شنبه مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در نوار ساحلی، مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان دور از انتظار نیست.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، تا فردا دما بین دو تا سه درجه افزایش پیدا خواهد کرد و سپس تا اواسط هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

سبزه زاری با اشاره به جریانات جوی عنوان کرد: در شبانه روز گذشته اهواز و هویزه با دمای ۳۷.۲ و ایذه با دمای ۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۲ و کمینه دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.