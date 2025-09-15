به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی صبح دوشنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خوسف بر لزوم تحول اساسی در نظام آموزشی تأکید کرد و افزود: پیگیری جدی برای رفع مشکلات قبوض آب و برق مدارس منطقه و اختصاص ردیف بودجهای مناسب در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از اولویتهای پیش رو است.
وی با اشاره به پیشینه غنی علمی منطقه، وضعیت موجود را با شرایط مطلوب، فاصلهای بسیار زیاد توصیف کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به جایگاه واقعی، باید نگاه ویژهای به معیشت و منزلت فرهنگیان داشته باشیم تا زمینه برای تربیت نسل آیندهای شایسته فراهم شود.
هاشمی تدوین برنامهای ویژه و اختصاصی برای توسعه همهجانبه آموزش در شهرستان خوسف را خواستار شد و تاکید کرد: در راستای استفاده از ظرفیتهای معدنی منطقه جلسهای مشترک بین دستگاههای آموزش و پرورش و صنعت معدنکاری تشکیل شود.
