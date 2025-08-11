  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

لزوم تقویت امکانات آموزشی برای جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموزان نخبه خوسف

لزوم تقویت امکانات آموزشی برای جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموزان نخبه خوسف

بیرجند- فرماندار خوسف گفت: برای جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموزان مستعد به مرکز استان، باید نیازهای آموزشی مانند تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و هوشمندسازی کلاس‌ها شناسایی و برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به تفاوت شرایط موجود با استان‌های برخوردار، بیان کرد: سیاست‌های فعلی آموزشی نیازمند بازبینی و توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای است.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت آموزش در خوسف، گفت: برای جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموزان مستعد به مرکز استان، باید نیازهای آموزشی از جمله تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، هوشمندسازی کلاس‌ها و تأمین کتاب‌های کمک‌آموزشی به‌طور دقیق شناسایی و برطرف شود.

فرماندار خوسف افزود: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این زمینه با هدف جلب مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی است.

قلی‌زاده همچنین با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان شهرستان در رشته علوم انسانی و کسب رتبه دوم استانی، بیان کرد: این دستاوردها، علیرغم کمبودها، نشان‌دهنده ظرفیت بالای خوسف است که باید در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و تقویت زیرساخت‌های آموزشی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کد خبر 6557497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها