به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به تفاوت شرایط موجود با استان‌های برخوردار، بیان کرد: سیاست‌های فعلی آموزشی نیازمند بازبینی و توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای است.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت آموزش در خوسف، گفت: برای جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموزان مستعد به مرکز استان، باید نیازهای آموزشی از جمله تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، هوشمندسازی کلاس‌ها و تأمین کتاب‌های کمک‌آموزشی به‌طور دقیق شناسایی و برطرف شود.

فرماندار خوسف افزود: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این زمینه با هدف جلب مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی است.

قلی‌زاده همچنین با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان شهرستان در رشته علوم انسانی و کسب رتبه دوم استانی، بیان کرد: این دستاوردها، علیرغم کمبودها، نشان‌دهنده ظرفیت بالای خوسف است که باید در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و تقویت زیرساخت‌های آموزشی مورد توجه ویژه قرار گیرد.