به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دوستان من» اثر فردریک بکمن و ترجمه الهه علوی، منتشر شد.

کارل فردریک بکمن، نویسنده و وبلاگ‌نویس سوئدی است که سال ۱۹۸۱ در استکهلم به دنیا آمده است. پیش از نویسندگی، شهرت بکمن در سوئد به خاطر وبلاگ نویسی بود اما در سال ۲۰۱۲ کتاب «مردی به نام اوه» را نوشت که همان سال بیش از ۶۰۰ هزار نسخه از آن فروش رفت.

این کتاب در حال حاضر به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده، رتبه اول پرفروش‌های سوئد و نیویورک تایمز را از آن خود کرده و فیلم برگرفته از کتاب با همین نام در ۲۰۱۶ در سینماهای جهان اکران شد.

تازه‌ترین رمان او با عنوان «دوستان من» در مدت کوتاه پس از انتشار خود، بار دیگر توجه خوانندگان را به خود جلب کرده است. این کتاب داستان جوان‌هایی است که در میان تلخی‌ها و زخم‌های زندگی، معنای دوستی و امید و عشق را کشف می‌کنند.

بکمن با نثری سرشار از طنز و احساس روایتی ماندگار از پیوند انسان‌ها و نیروی رهایی‌بخش هنر را در این رمان آفریده است.

مترجم این کتاب الهه علوی است که تاکنون بیش از ۴۰ کتاب ترجمه و منتشر کرده است. از وی پیش از این ترجمه رمان «زردپوست» نیز در انتشارات کتاب تداعی منتشر شده است.

انتشارات کتاب تداعی این ترجمه را در ۴۵۶ صفحه با قیمت ۵۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.