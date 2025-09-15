به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی ظهر دوشنبه در نشست کارگروه نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد؛ توسعه عدالت آموزشی یکی از مهمترین دغدغههای رئیس جمهور برشمرد و گفت: توسعه عدالت آموزشی یک راهکاری تحول آفرین برای رفع نابرابریها و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به امکانات آموزشی برای تمامی دانش آموزان است.
وی عنوان کرد: با توجه به تأکیدات استاندار محترم و بر اساس برنامه ریزی اجرایی صورت گرفته، مدارس سنگی و کانکسی در سطح استان کرمانشاه تا مهرماه برچیده میشوند و مدارس استاندارد جدید جایگزین آنها میشود.
نجفی بر ضرورت پیگیری جدی آخرین وضعیت پروژههای عمرانی حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: این پروژههای آموزشی با سرعت و کیفیت مناسبی اجرا شدهاند تا دانشآموزان استان از فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد بهرهمند شوند.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: طبق اعلام اداره کل نوسازی مدارس، با تلاشهای انجام شده تعداد ۱۵۵ مدرسه جدید با ۳۳۳ کلاس درس تا مهرماه امسال در استان کرمانشاه به بهره برداری میرسد که یک اتفاق خوب در حوزه آموزش محسوب میشود.
