به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان که به مرحله دوم نوزدهمین دوره المپیادهای علمی استان راه یافته‌اند، گفت: تفکر پژوهشی باید در مدارس توسعه پیدا کند.

وی بر لزوم تبدیل توانمندی دانش آموزان در عرصه ‌های علمی و پژوهشی به باور عمومی تاکید کرد و افزود: حضور دانش آموزان در المپیاد های علمی روحیه پژوهش محوری را در بین دانش آموزان تقویت می‌کند.

محسن بیگی با اشاره به تاکید دین مبین اسلام در خصوص علم آموزی گفت: افراد در تمامی دوران زندگی باید به آموزش علم مبادرت ورزند.

وی به سوابق ایرانیان در عرصه های علمی، پزشکی و فرهنگی در طول تاریخ اشاره و تصریح کرد: امروز نیز باید این راه را ادامه داده و در عرصه جهاد علمی درخشان و افتخار آفرین باشیم و اگر در راستای تربیت نسلی خلاق و نوآور تلاش نکنیم مجبور به وابستگی می‌شویم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: افراد باید در این حوزه تمام توان خود را به کارگیرند؛ و در این راه هیچ محدودیتی قابل پذیرش نیست چرا که امکانات به تنهایی موجب موفقیت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه کسب موفقیت های علمی باید همراه با تهذیب نفس و ایمان باشد گفت: تنها در این صورت است که سعادت دنیا و آخرت برای فرد رقم خواهد خورد.

محسن بیگی ایمان بدون آگاهی را شعاری و منشا تفکرات تکفیری دانست و افزود: چنین تفکرات جاهلانه ای سبب می‌شود که افراد با برداشت های غلط از خود و جهان پیرامونشان موجب ظلم افرینی و کشتار انسان‌های بیگناه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به کمبود تئوری پردازی در حوزه علوم انسانی گفت: باید دانش آموزان مستعد و سرآمد به سمت رشته های انسانی هدایت شوند.

محسن بیگی با تاکید بر لزوم تعمیق فرهنگ تجلیل از نخبگان، افزود: تربیت دانش آمزوان خلاق و پژوهشگر یکی از مهم ترین رسالت های آموزش و پرورش است.