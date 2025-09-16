به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید فلاح لالهزاری مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) گفت: جشنوارههای فرهنگی و هنری امام رضا (ع) که به جشنوارههای رضوی شهرت دارند، به بیستودومین دوره خود رسیدهاند و امسال تمامی استانهای کشور میزبان یک جشنواره مستقل خواهند بود.
وی افزود: در سالهای گذشته بهویژه در دوران کرونا برخی جشنوارهها ادغام میشد، اما در این دوره، تمامی ۳۱ استان به صورت مستقل جشنوارههای فرهنگی، هنری و ادبی امام رضا (ع) را برگزار خواهند کرد.
فلاح با اشاره به بخش ادبی جشنوارهها گفت: امسال کرمان میزبان سیامین جشنواره بینالمللی شعر رضوی، خوزستان میزبان پانزدهمین جشنواره بینالمللی شعر عربی، آذربایجان غربی میزبان نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر ترکی، بوشهر میزبان پانزدهمین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان، و همدان میزبان شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان خواهد بود. همچنین شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی در لرستان، چهارمین جشنواره دوسالانه داستاننویسی آستان مهر در زنجان و شانزدهمین جشنواره سفرنامه و خاطرهنویسی رضوی خواهند بود.
مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) درباره نحوه انتخاب استانها توضیح داد: علاقهمندی و ظرفیت فعالان فرهنگی استانها در تعیین موضوع جشنوارهها نقش دارد و هر چند سال یکبار با جابهجایی عناوین جشنوارهها، عدالت فرهنگی و خلاقیت بیشتری محقق میشود.
فلاح با اشاره به دستاوردهای این جشنوارهها گفت: تمامی جشنوارهها منجر به تولید آثار مکتوب شدهاند. برای نمونه، جشنوارههای داستاننویسی در ادوار گذشته به انتشار کتاب انجامیده و این امر باعث رونق جدی ادبیات داستانی در استانهایی مانند سمنان شده است.
وی درباره منابع مالی جشنوارهها تصریح کرد: بنیاد امام رضا (ع) حدود یکسوم هزینههای هر جشنواره را تأمین میکند و باقی هزینهها با حمایت خیرین و نهادهای استانی پرداخت میشود.
مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) تأکید کرد: یکی از سیاستهای بنیاد، پرهیز از ریختوپاش و صرفهجویی در هزینههاست. به عنوان مثال، در بخش تئاتر برای کاهش هزینههای اسکان و پذیرایی، اجراها در استانها برگزار میشود و داوران برای ارزیابی آثار به محل اعزام میشوند.
فلاح در پایان گفت: تمام جشنوارهها سامانه و فراخوان اختصاصی دارند و در نهایت برگزیدگان در دهه کرامت و همزمان با میلاد امام رضا (ع) در مشهد مقدس تجلیل خواهند شد.
