گلایه هنرمندان از جشنواره تئاتر فتح خرمشهر؛ مطالباتمان پرداخت نشد

در این نامه آمده است:

«به نام خدا

امام علی علیه السلام:ظَـلَمَ الْحَقَّ مَنْ نَصَرَ الْباطِلَ؛

هر کس باطل را یاری کند، به حق ستم کرده است

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

ریاست محترم بازرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با سلام

احتراما امضاکنندگان این نامه سرگشاده همگی از هنرمندان فعال تئاتر کشور هستند که متاسفانه بر اساس اصل حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری در بیست و ششمین جشنواره تئاتر ملی فتح خرمشهر بر اساس مفاد مندرج در فراخوان شرکت کردند و امروز با گذشت ۴ ماه از برگزاری اختتامیه نه تنها هزینه اجرای عموم در شهر استان خود و ورودی جشنواره، بلکه جوایز خود را دریافت نکرده اند.

در بخش صحنه ای تا به حال هیچ مبلغی پرداخت نشده و در بخش خیابانی نیز با تحقیر گروه های تئاتر خیابانی یک سوم و یک چهارم مبلغ تعهد شده پرداخت شده است.

تمام پیگیری های صورت گرفته از طریق مراجعه حضوری و تلفنی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان با جواب های سربالا، توهین و حتی تمسخر شرکت کنندگان مبنی بر اینکه فراخوان مورد تایید ما نبوده روبرو شده است و حالا جمعیت بسیاری از هنرمندان این کشور با بدهی ناشی از هزینه های حمل و نقل گروه و دکور به استان خوزستان روبرو هستند و متاسفانه هیچ کسی صدای ما را نمی شنود.

فراخوان جشنواره و بندهای مالی آن در سایت های معتبر کشور موجود و قابل استناد است، تنها یک پرسش از شما داریم، آیا این رویه غلط نسبت به هنرمندان مظلوم تئاتر در نظام مقدس جمهوری اسلامی برازنده نام فرهنگ و ارشاد اسلامی است؟

چه برخوردی قرار است از جانب شما با مدیرانی که با سخره گرفتن فعالیت هنری هنرمندانی که به عشق خرمشهر و نام شهدای گرانقدر آن اثری را آماده و فریب وعده های جشنواره ای با قدمت ۲۶ سال را خورده‌اند، شود؟ تکلیف این عدم پرداخت تعهدات را چه کسی باید بدهد؟

معاون هنری ارشاد خوزستان علنا با مسخره کردن شرکت کنندگان با این جمله که «مگر شما ساده اید کدام جشنواره چنین مبالغی می پردازد»، یا اینکه «ما نه چنین پولی داریم و اگر داشتیم هم پرداخت نمی کردیم»، نه تنها به شأن و منزلت هنرمندان که به ساحت هنر مقدس تئاتر توهین می کند چرا که ما حق خودمان و گروه خود را خواسته ایم؟

این نامه سرگشاده به عنوان سندی مهم در تاریخ فرهنگ و هنر ایران اسلامی ثبت خواهد شد که آیا بالاخره با متخلفان این برنامه برخورد خواهد شد و حق هنرمندان به آنها داده می شود یا قرار است با بی اهمیت قرار دادن فعالیت هنرمندان این رسم غلط را در سراسر کشور و همه جشنواره ها رواج دهید؟

آنچه ما می خواهیم حق خودمان است، طبق فراخوان با همان مبالغ ذکر شده برای جوایز ، ورودی و اجرای عموم چرا که بر همان اساس برای حضور گروه در خوزستان، تهیه دکور و حمل و نقل و اجرای عموم در شهر محل سکونت که شرط خود جشنواره بوده است هزینه کرده و امروز بدهکار دیگران هستیم.

هنرمندان تئاتر ایران چشم انتظار برخورد شما و احقاق حق هستند.

با سپاس گروه‌های نمایش‌های «جنگ خوشنویس‌ها» حامد مربوط صادق از مازندران، «این آدم‌های غریب» نوید جعفری از فارس، «کرانه ازلی» مهدی روزبهانی از تهران، «دژاوو» کوروش سلمانی دهبارز از هرمزگان، «ناروبن» محمد پارسایی‌خواه از یزد، «جنگال» الهام احمدی از البرز، «تابوت‌ها رو زمین تابوت‌ها رو هوان» شاهین سلطانی از تهران، «سوزنبان» جواد ایزددوست از اصفهان.»