۲۶۱ سکه از ۴ قاچاقچی میراث فرهنگی در رامسر کشف شد

سرهنگ محمدرضا کردان در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری چهار نفر در حین معامله اشیا تاریخی در شهرستان رامسر خبر داد و با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی برای تمام ارکان جامعه گفت: بر اساس گزارش‌های مردمی و در اقدام مشترک با پلیس آگاهی شهرستان چهار نفر از افراد غیربومی در حین معامله ۲۶۱ سکه، دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از این کشفیات بدل بوده گفت: در جریان این عملیات مقادیری دلار تقلبی نیز کشف و ضبط شد و متهمین برای تکمیل پرونده تحویل نیروی انتظامی و سپس مراجع قضائی شدند.

سرهنگ کردان ضمن قدردانی از فرماندهی انتظامی شهرستان رامسر در راستای تعامل و هم افزایی مبارزه با مجرمین عرصه‌های تاریخی، افزود: این روزها، میراث فرهنگی دغدغه مهمی برای اصحاب رسانه و مردم شده است و قطعاً با مشارکت خوب همه افراد جامعه می‌توان در مسیر حفظ و احیا این آثار با ارزش قدم برداشت.