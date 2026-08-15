تداوم ساماندهی دستفروشان در محور ۱۵ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معظمی گودرزی، با اشاره به اجرای طرح ساماندهی دستفروشان در محور ۱۵ خرداد اظهار کرد: این طرح در حال اجراست و این اقدام، اتفاق مثبتی در حوزه ساماندهی معابر مرکزی شهر تهران است.
وی افزود: در این محور، محدوده مشخصی توسط شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تعیین شده و دستفروشان در همین محدوده ساماندهی میشوند.
معظمی گودرزی تأکید کرد: فعالیت دستفروشان خارج از محدوده تعیینشده، خلاف قانون است و هرگونه سد معبر خارج از محدوده ساماندهیشده جمعآوری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این طرح تا زمان پاکسازی کامل محور ۱۵ خرداد ادامه خواهد داشت.
استقرار ۵۲ نیرو در گیت های ورودی بازار مرکزی تهران
معظمی گودرزی درباره اقدامات انجامشده در بازار مرکزی تهران نیز گفت: ۵۲ نیرو در گیتهاِی ورودی بازار مرکزی تهران مستقر هستند و برای اجرای بهتر طرحهای ساماندهی، رایزنی با پلیس تهران بزرگ برای استفاده از ظرفیت نیروهای انتظامی نیز در حال انجام است.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران افزود: تلاش میکنیم از ظرفیت حدود ۲۰ نیروی انتظامی از یگان حفاظت شهرداری تهران و همچنین نیروهای پلیس پیشگیری، پلیس امنیت و یگان امداد برای کمک به اجرای طرح استفاده کنیم چراکه احتمال بروز درگیری در برخی نقاط وجود دارد.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در بازار گفت: افرادی سودجو در برخی موارد مکانهایی را برای بساطفروشی در اختیار دیگران قرار میدهند و حتی برخی از این افراد ساکن تهران نیستند و از استانهای مختلف وارد این محدوده میشوند.
معظمی گودرزی خواستار تداوم حمایت دستگاههای انتظامی و قضایی شد و گفت: برای اجرای کامل طرح پاکسازی بازار و مقابله با سد معبر، همکاری و پشتیبانی نهادهای انتظامی و قضایی ضروری است.
ساماندهی دستفروشان در محدوده مشخصشده بازار ۱۵ خرداد
وی درباره نحوه ساماندهی دستفروشان در محور ۱۵ خرداد توضیح داد: در محدوده مشخصشده دستفروشان ثبتنام شدهاند، مکانها خطکشی شده و محل مشخص برای فعالیت آنها تعیین شده است.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران گفت: تا زمانی که همکاری این افراد با شهرداری ادامه داشته باشد، میتوانند در محدودهای که شهرداری تعیین کرده فعالیت کنند.
وی افزود: این اقدام به آزادسازی معبر و تسهیل رفتوآمد شهروندان در محور ۱۵ خرداد کمک خواهد کرد.
معظمی گودرزی همچنین گفت: در برخی نقاط امکان ساماندهی دستفروشان وجود ندارد زیرا استقرار آنها موجب اختلال در تردد، پارک خودروها و رفتوآمد شهروندان میشود. در این موارد، فعلاً نسبت به جمعآوری و انتقال آنها به بازارهای روز موجود در مناطق مختلف شهر تهران اقدام میکنیم.
وی تأکید کرد: در این محدودهها اجازه ایجاد سد معبر داده نخواهد شد و از شهروندان نیز درخواست داریم در اجرای این طرح با شهرداری همکاری کنند.
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