به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سال تحصیلی جدید و با هدف خدمترسانی به دانشآموزان و ترویج فرهنگ رضوی پویش مهر بانشاط رضوی برای تجهیز مدارس محروم استان سمنان کلید خورد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در باره این طرح توضیح داد: کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی در پی توافق مشترک بین آموزش و پرورش، خادمیاران رضوی و بسیج سازندگی استان سمنان، راهی مدارس مناطق محروم خواهد شد.
قاسم شریفی ابراز کرد: تفاهمنامه همکاری سهجانبهای بین ادارهکل آموزش و پرورش، خادمیاران رضوی و بسیج سازندگی استان سمنان با هدف خدمترسانی به دانشآموزان و ترویج فرهنگ رضوی منعقد شد که بر اساس آن، مدارس مناطق محروم این استان در حوزه تربیتبدنی و سلامت تجهیز خواهند شد.
وی افزود: این اقدام خداپسندانه که با محوریت ترویج سیره امام رضا (ع) انجام میشود، در راستای ارتقای سطح سلامت و نشاط دانشآموزان و تقویت روحیه خدمترسانی در جامعه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: مرحله نخست این پویش ملی با اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی مهر بانشاط رضوی به انجام میرسد و آئین اعزام این کاروان در استان سمنان نیز ساعت هشت صبح شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، بهصورت همزمان در سراسر کشور با حضور مقام عالی وزارت در استان البرز برگزار خواهد شد.
گفتنی است، این همکاریها بهعنوان نماد عینی فرهنگ رضوی، گامی مؤثر در زمینه توسعه عدالت آموزشی و ارتقای شاخصهای سلامت برای دانشآموزان سمنانی ارزیابی شده است.
نظر شما