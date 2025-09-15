آغاز طرح ملی «توانا» برای ارتقای کیفیت آموزش در مدارس شفت

«مسعود راد» رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری طرح ملی «توانا» در این شهرستان خبر داد و گفت: با افتخار اعلام میکنم طرح ملی توانا که با هدف ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت و توسعه فرهنگی در مدارس ابتدایی طراحی شده است، در هنرستان شهدای گمنام شفت آغاز به کار کرده است.
راد افزود: این طرح به مدت سه روز با حضور مدیران مدارس، آموزگاران و راهبران تحولی برگزار میشود تا زمینه آشنایی با جدیدترین رویکردهای آموزشی و تربیتی فراهم شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش شفت هدف اصلی اجرای این طرح را توانمندسازی نیروی انسانی در حوزههای آموزشی، تربیتی و فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: توانا بستری فراهم میکند تا همکاران ما با آخرین روشها و تکنیکهای تدریس و مدیریت آموزشی آشنا شده و آنها را در مدارس خود به کار گیرند.
وی در پایان تصریح کرد: طرح توانامقدمهای برای اجرای برنامههای گستردهتر در زمینه ارتقا مهارتها و دانش فرهنگی کارکنان آموزش و پرورش است و با همکاری ادارهکل و نهادهای مرتبط، قصد داریم دورههای تکمیلی و تخصصی بیشتری را برگزار کنیم.
