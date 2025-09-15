طرح های انتقال آب درون حوزه ای استان کرمان تعطیل نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدادی سلیمانی، بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل سد شهرستان بافت با بیان اینکه متأسفانه حجم آب سدهای استان کرمان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است گفت: در حال حاضر حجم کلی سدهای استان کرمان ۵۸۰ مترمکعب میباشد که از این میزان ۱۲۰ میلیون مترمکعب حجم پرشدگی سدهای استان بوده که نسبت به سال گذشته تقریباً ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: تعداد ۲۳ هزار حلقه چاه آب در کل استان کرمان داریم که از این تعداد ۸ هزار حلقه چاه آب غیرمجاز میباشند.
وی تصریح کرد: سالانه ۵ و نیم میلیارد مترمکعب برداشت آب از چاههای کشاورزی استان کرمان است که باید به ۴ میلیارد مترمکعب کاهش یابد تا ناترازی آب در این استان حل شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان کرمان جلوگیری از اضافه برداشت آب، مسدود شدن چاه غیر مجاز و تعدیل پروانههای بهره برداری در دشتهای ممنونه و بحرانی را از جمله اقدامات و راهکارهای رفع ناترازی آب در کرمان عنوان کرد.
علیدادی سلیمانی، با اشاره به نصب کنتور بر روی چاههای آب گفت: بر روی ۹۰ درصد چاههای شمال استان کرمان کنتور نصب شده است و در جنوب کرمان نیز از تعداد ۱۵ هزار حلقه چاه، بر روی تعداد هزار حلقه چاه کنتور نصب شده است.
وی ادامه داد: مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی برای نصب تعداد ۲ هزار کنتور بر روی چاههای آب در جنوب کرمان تخصیص داده شده است.
علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه آبیاری غرق آبی برای استانی که دچار فرونشست زمین است سم میباشد افزود: باید با حفظ تولید، مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان با بیان اینکه انتقال آب دریای عمان به استان کرمان بیش از ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار میخواهد که تاکنون اجرایی نشده است گفت: علی رغم محدودیتهای بودجهای کشور، هیچ کدام از طرحهای انتقال آب درون حوزهای استان کرمان تعطیل نشده اند.
