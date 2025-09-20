  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۳

تجهیز ۲۳۰ حلقه چاه کشاورزی شهرستان منوجان به کنتور هوشمند

تجهیز ۲۳۰ حلقه چاه کشاورزی شهرستان منوجان به کنتور هوشمند

کرمان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان از تجهیز ۲۳۰ حلقه چاه کشاورزی شهرستان منوجان به کنتور هوشمند در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید علیدادی سلیمانی، صبح شنبه گفت: نصب کنتورهای هوشمند یکی از مهم‌ترین ابزارهای فنی برای مدیریت و پایش دقیق برداشت از منابع آب زیرزمینی است که در راستای اجرای برنامه‌های تعادل‌بخشی و حفاظت از دشت‌های بحرانی استان کرمان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه با بهره‌برداری از این کنتورها، امکان ثبت و ارسال برخط داده‌های برداشت آب فراهم می‌شود افزود: این اطلاعات به‌صورت مستقیم در سامانه‌های نظارتی شرکت آب منطقه‌ای مورد تحلیل قرار می‌گیرد، بنابراین مدیریت مصارف، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی با دقت بالاتری انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان با اشاره به وضعیت شکننده سفره‌های آب زیرزمینی منوجان تصریح کرد: تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتورهای هوشمند، علاوه بر ایجاد شفافیت در میزان برداشت، امکان اعمال سیاست‌های مدیریتی مانند سهمیه‌بندی هوشمند و اصلاح الگوی مصرف را فراهم می‌کند و نقشی کلیدی در کاهش افت سطح ایستابی و جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران دشت‌های استان دارد.

علیدادی سلیمانی، افزود: شرکت آب منطقه‌ای کرمان در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو، توسعه و تکمیل طرح نصب کنتورهای هوشمند را با جدیت دنبال کرده و از کشاورزان انتظار می‌رود با همکاری و هم‌افزایی، در صیانت از منابع حیاتی آب مشارکت فعال داشته باشند.

کد خبر 6595092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها