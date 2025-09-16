بحران آب و فرونشست زمین در گلستان نیازمند اقدامات فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفور امانزاده، ظهر سه شنبه در نخستین جلسه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب به ضرورت برنامهریزیهای دقیق و علمی برای حفاظت از منابع آب در استان گلستان اشاره کرد و گفت: ما همواره تأکید داشتیم که آیندهای بدون آب برای آیندگان بسیار خطرناک است و باید از همین امروز برای ذخیره و مدیریت بهینه آب برنامهریزی کنیم.
امانزاده با انتقاد از وضعیت فعلی استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی افزود: در استان ما آبهای زیرزمینی به شدت برداشت میشود، از اعماق زمین آب میکشیم که این روند منجر به فرونشست زمین شده و احتمال زلزله را افزایش میدهد. متأسفانه هیچ برنامه جدی برای تزریق مجدد آب به سفرههای زیرزمینی و حفاظت از منابع آبی وجود ندارد.
وی همچنین بر ضرورت فرهنگسازی عمومی در زمینه مصرف بهینه آب تأکید کرد و گفت: صرفاً برگزاری جلسات و اعلام کلیات کافی نیست باید افکار عمومی را متوجه این بحران کنیم و مردم را در حفظ منابع طبیعی همراه کنیم. بدون مشارکت عمومی، هر برنامهای بینتیجه خواهد بود.
نماینده گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی هشدار داد: ادامه روند فعلی به نابودی محیط زیست و کشاورزی منطقه منجر خواهد شد و خواستار همکاری همه نهادها و مسئولان برای تدوین راهکارهای عملی و کارآمد در جهت حفظ منابع آب و جلوگیری از فرونشست زمین شد.
