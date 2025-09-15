به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار پس از قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی جهان گفت: در این جنگ ۱۲ روزه مردم سختی زیادی کشیدند و این برد پرچم ایران را بالا برد.
وی گفت: دلاوران ما با درخشش در این میدان کار بزرگی کردند و برای ششمین بار در طول تاریخ با یک روز جلوتر ما قهرمان دنیای شدیم. بچهها تلاش کردند اما همه آن لطف خدا و اهل بیت بوده است.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد عنوان کرد: این نتیجه کار تیمی است نه کار پژمان درستکار به تنهایی. یا ۱۰ نفری که روی تشک جنگیدند. همه تیم برای رسیدن به این قهرمانی کنار هم و همدل بودند تا این اتفاق محقق شود. ما هفت مدال جهانی کسب کردیم که در طول تاریخ بی سابقه بود.
درستکار عنوان کرد: این تیم نظر کرده آقا امام حسین بود و خیلی خوشحالم که مردم ما دلشان شاد شد.امیدوارم پرچم ایران همیشه برافراشته باشد.
وی در مورد پیروزی آذرپیرا مقابل تاج الدینوف و اشکهایش پس از این پیروزی گفت: تاج الدینوف از سال ۲۰۲۳ تا به امروز تا به حال یک بار هم نباخته است.او کشتیگیر شکست ناپذیر دنیا بوده است، استراتژی و تاکتیکی که ما داشتیم، باعث شد امیرعلی این کشتیگیر سرسخت را شکست دهد. گریه شوق من از هزار خنده بهتر است. خدا را شکر مردم خوشحال شدند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: ما تا به الان هفت مدال جهانی کسب کردیم و در فاصله یک روز مانده به پایان مسابقات قهرمانی شدیم که این بی سابقه است.
