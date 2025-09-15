به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار پس از قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی جهان گفت: در این جنگ ۱۲ روزه مردم سختی زیادی کشیدند و این برد پرچم ایران را بالا برد.



وی گفت: دلاوران ما با درخشش در این میدان کار بزرگی کردند و برای ششمین بار در طول تاریخ با یک روز جلوتر ما قهرمان دنیای شدیم. بچه‌ها تلاش کردند اما همه آن لطف خدا و اهل بیت بوده است.



سرمربی تیم ملی کشتی آزاد عنوان کرد: این نتیجه کار تیمی است نه کار پژمان درستکار به تنهایی. یا ۱۰ نفری که روی تشک جنگیدند. همه تیم برای رسیدن به این قهرمانی کنار هم و همدل بودند تا این اتفاق محقق شود. ما هفت مدال جهانی کسب کردیم که در طول تاریخ بی سابقه بود.



درستکار عنوان کرد: این تیم نظر کرده آقا امام حسین بود و خیلی خوشحالم که مردم ما دلشان شاد شد.امیدوارم پرچم ایران همیشه برافراشته باشد.



وی در مورد پیروزی آذرپیرا مقابل تاج الدینوف و اشک‌هایش پس از این پیروزی گفت: تاج الدینوف از سال ۲۰۲۳ تا به امروز تا به حال یک بار هم نباخته است.او کشتی‌گیر شکست ناپذیر دنیا بوده است، استراتژی و تاکتیکی که ما داشتیم، باعث شد امیرعلی این کشتی‌گیر سرسخت را شکست دهد. گریه شوق من از هزار خنده بهتر است. خدا را شکر مردم خوشحال شدند.