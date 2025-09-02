۶۳۰۰ پرونده در دادگاه صلح بروجرد مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در بازدید از واحدهای اداری و قضائی مجتمع دادگاههای صلح، حقوقی، کیفری، شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام بروجرد بر لزوم تقویت همکاریها بهمنظور ارتقای سطح خدمات تأکید کرد و اظهار داشت: تلاشهای شبانهروزی کارکنان دستگاه قضائی نقش مهمی در افزایش رضایت عمومی دارد، بنابراین با همدلی، تعامل سازنده و توان مضاعف میتوان خدمات قضائی را به نحوی ارائه داد که منتهی به رضایت مردم و افزایش اعتماد عمومی شود.
وی همچنین ضمن تأکید بر استفاده از فناوریهای نوین در فرایند رسیدگی، گفت: اجرای سیاست پروندههای بدون کاغذ، علاوه بر تسریع در روند رسیدگی، موجب کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان خواهد شد. این امر گامی مهم در راستای تکمیل فرایند هوشمندسازی و ارائه خدمات کارآمد به مردم است.
رئیسکل دادگستری لرستان تلاش کارکنان دستگاه قضائی استان باوجود حجم بالای پروندهها و مراجعات را لازم دانست و افزود: صمیمیت، همدلی و تعامل میان همکاران موجب میشود این دشواریها به حداقل برسد و خروجی کار در نهایت رضایتبخش باشد.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: با تلاش همکاران قضائی و اداری شهرستان بروجرد، همه شعب دادسرا و دادگاه اعم از حقوقی و کیفری در پایان سال ۱۴۰۳ متعارف بوده و شعب نامتعارف نداشتیم و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون پنج هزار و ۵۳۸ پرونده به دادگاه صلح شهرستان بروجرد ارجاع و تعداد شش هزار و ۳۲۷ فقره مختومه شده است که میزان نرخ رسیدگی ۱۱۴ درصد است.
وی ادامه داد: ۹۶ درصد ابلاغها در دادگاه بروجرد بهصورت الکترونیک انجام میشود که این امر در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ۱۰۰ درصد است.
رئیسکل دادگستری لرستان، همچنین انتخاب کارشناسان با قرعهکشی در دادسرای شهرستان بروجرد ۹۶ درصد است و میانگین زمان صدور گواهی عدم سؤ پیشینه در شهرستان چهار ساعت است.
حجتالاسلام شهواری تأکید کرد: پیگیری مستمر موضوعاتی همچون بازدید از زندان، دادرسی الکترونیک، کیفرخواست شفاهی، استفاده از نهادهای ارفاقی، نظارت بر قرارهای منتهی به بازداشت، تسریع در رسیدگی، ارتباط مستمر با اقشار مختلف مردم، برگزاری نشست با اصناف، پیگیری و رفع مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در چارچوب قانون از جمله موارد دیگری بود که رئیسکل دادگستری استان لرستان بر آن تأکید کرد.
