مختومه شدن ۸ هزار پرونده در شعب صلح دادگستری گچساران

دوگنبدان- رئیس دادگستری شهرستان گچساران گفت: بیش از ۸ هزار پرونده در شعب صلح دادگستری گچساران مختومه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسکندری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۸ هزار پرونده در شعب صلح دادگستری گچساران مختومه شده است.

وی در خصوص صلح و سازش در پرونده‌های وارده به این دادگستری افزود: مردم گچساران مردمی صلح طلب و صلح جو هستند.

رئیس دادگستری گچساران به تعداد شعب دادگاه صلح اشاره و ادامه داد: ۴ شعبه دادگاه صلح از اول شهریور ماه سال ۱۴۰۳ در این شهرستان فعال شده‌اند.

وی تاکید کرد: میزان پرونده‌های وارده به شعب صلح دادگستری گچساران در ۱۱ ماه گذشته منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۴ تعداد ۹ هزار و ۵۴ فقره پرونده بوده است.

اسکندری ابراز کرد: با تلاش همکاران قضائی و اداری دادگاه‌های صلح شهرستان، تاکنون تعداد پرونده‌های مختومه، ۸ هزار و ۱۹۳ فقره بوده است.

وی با بیان این که در همین مدت ۲۴ هزار و ۶۶۶ پرونده به شعب عمومی و انقلاب دادگستری گچساران وارد شده است، افزود: در مدت یاد شده ۲۴ هزار و ۹۲ فقره پرونده نیز در مختومه شده است.

رئیس دادگستری گچساران بیان کرد: قریب ۳۷ درصد از پرونده‌های وارده به دادگستری شهرستان گچساران، به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شود.

وی در خصوص عملکرد اجتماعی دادگاه‌های صلح تصریح کرد: میزان فعالیت بالا با ورود بیش از ۹ هزار پرونده در کمتر از یک سال، نشان‌دهنده حجم بالای کار و نیاز به تقویت و راه اندازی چنین نهادهایی در شهرستان است.

اسکندری افزود: با نظر به کارایی قابل توجهی که دادگاه‌های صلح در مختومه نمودن بیش از ۸ هزار پرونده داشته اند، نشان می‌دهد این شعب با سرعت و کارایی خوبی در حال رسیدگی و حل و فصل دعاوی هستند.

وی به جلوگیری از اطاله دادرسی در این نوع از دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ارجاع بیش از یک سوم پرونده‌های وارده به دادگستری گچساران به این شعب، به کاهش قابل توجه حجم کار در شعب دیگر و به تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در کل سیستم قضایی شهرستان کمک کرده است.

رئیس کل دادگستری گچساران با نگاه به ترویج فرهنگ صلح و سازش در دادگاه‌های صلح اشاره و اظهار داشت: این آمار موفق، نشان‌دهنده ی استقبال مردم از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات به جای طی کردن روند طولانی و پرهزینه دادگاه‌های سنتی است.

وی اضافه کرد: به طور کلی، به نظر می‌رسد با توجه به حاکم بودن شرایط فرهنگی موجود در شگچساران راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در این شهرستان، یک ابتکار بسیار موفق و مؤثر در کاهش بار قضایی و ترویج فرهنگ صلح و سازش با استفاده از فرهنگ بومی بوده است. این امر می‌تواند در موفقیت این دادگاه‌ها مؤثر باشد.

