به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شریفی‌پور اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استاندار کردستان و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مطالبات قانونی خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان حادثه آتش‌سوزی کوه آبیدر در چارچوب ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی فداکاران خدمت قانون مدیریت بحران کشور پرداخت شد.

وی افزود: در مجموع چهار میلیارد و ۸۷۸ میلیون تومان از سوی بیمه رازی، طرف قرارداد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به حساب وراث سه جان‌باخته و سه مصدوم این حادثه واریز شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: این پرداخت‌ها پس از طی مراحل قانونی، بررسی مدارک و مستندات و پیگیری‌های مستمر انجام شده و در راستای اجرای تکالیف قانونی دولت در حمایت از فداکاران خدمت صورت گرفته است.

شریفی‌پور با اشاره به حادثه آتش‌سوزی آبیدر گفت: دوم مردادماه ۱۴۰۵، سه فعال محیط زیست به نام‌های حمید مرادی، چیاکو یوسفی‌نژاد و خبات امینی هنگام تلاش برای مهار آتش‌سوزی کوه آبیدر سنندج جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر نیز در این حادثه مصدوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند هیچ حمایت مادی نمی‌تواند فقدان عزیزان از دست‌رفته را جبران کند، اما اجرای تعهدات قانونی در قبال خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان، اقدامی در راستای حمایت از افرادی است که در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی، جان و سلامت خود را به خطر انداختند.