بیش از ۵۰۰ مشترک برق کاشمر پر مصرف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهشتی اظهار کرد: در طرح کنترل مصرف، ۲۸۷ مشترک خانگی پرمصرف با مصرف بیش از چهار برابر الگو و همچنین ۲۹۰ واحد تجاری پرمصرف شناسایی شدند که در حال مدیریت و اصلاح الگوی مصرف آنها هستیم.

مدیر امور برق کاشمر بیان کرد: میزان مصرف برق شهرستان در زمان پیک ۶۴ مگاوات است که ۴۳ درصد آن در حوزه خانگی، ۲۳ درصد در کشاورزی، ۱۷ درصد در صنعت، ۱۴ درصد در عمومی و تجاری و ۳ درصد در معابر مصرف می‌شود.

وی از احداث و بهره برداری از ۱۵۵ نیروگاه با ظرفیت حدود ۶ هزار کیلووات در حوزه خانگی، اداری، کشاورزی و سرمایه‌گذار تا پایان سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون نیز ۶۳ نیروگاه با ظرفیت ۶ هزار و ۵۰۰ کیلووات وارد شبکه توزیع برق شده و ۲۲۲ نیروگاه دیگر نیز با ظرفیت ۲۳۸ هزار کیلووات در دست احداث است که در اقدامات توسعه‌ای و نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۳۲۷ مگاوات تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی برسیم.

بهشتی با اشاره به موقعیت ویژه این منطقه گفت: کاشمر از مناطق مستعد برای احداث نیروگاه خورشیدی در کشور است؛ چرا که از مجموع هشت هزار و ۷۶۰ ساعت سال، حدود سه هزار و ۲۲۳ ساعت آن آفتابی است و به طور میانگین روزانه ۵ ساعت تولید کامل برق در نیروگاه‌های خورشیدی این منطقه انجام می‌شود.

مدیر امور برق کاشمر با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز قطعی‌های برق در کاشمر تاکنون حدود ۲۰۰ مورد خسارت در سامانه بیمه توانیر ثبت شده است که تاکنون مبلغی بابت این خسارت‌ها پرداخت نشده است، اما به محض اتخاذ تصمیم در سطح کلان، همه شهرستان‌ها از جمله کاشمر تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت.

وی افزود: امور برق کاشمر با داشتن ۵۲۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، تا یک ماه آینده کار تعویض و جایگزینی کابل‌های خودنگهدار به جای سیم‌های مسی در این شهر به پایان می‌رسد و کاشمر در ردیف شهرهای سبز قرار خواهد گرفت.

بهشتی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر پایداری شبکه، مزایای مهمی همچون حفظ محیط زیست، رعایت حریم، ارتقای ایمنی، جلوگیری از افت ولتاژ، و پیشگیری از سرقت و استفاده غیرمجاز از برق را به دنبال دارد.

مدیر امور برق کاشمر یادآور شد: امسال تمامی ادارات شهرستان به کنتورهای هوشمند مجهز شدند و مصرف آنها به‌طور دقیق پایش می‌شود. بر اساس برنامه جدید، ادارات در ساعات اداری تنها مجاز به استفاده از ۶۰ درصد و در ساعات غیراداری به ۳۰ درصد از برق خود را دارند.

وی گفت: با اجرای این طرح، ۱۲ اداره خارج از الگو شناسایی و برق آنها قطع شد که اغلب از بانک‌ها بودند.

وی افزود: در حوزه هوشمندسازی تاکنون ۲ هزار کنتور به همراه تجهیزات آن تعویض و هوشمند شده است.

بهشتی به اقدامات نظارتی اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر ۵ مزرعه ماینر غیرمجاز با ۲ تا ۴ دستگاه در شهرستان کشف و جمع‌آوری شده است.

مدیر امور برق کاشمر همچنین از جابجایی بیش از ۲۰۰ پایه چراغ معابر با مشارکت شهرداری خبر داد و افزود: این اقدام برای بهبود روشنایی و افزایش ایمنی معابر انجام می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت استفاده غیرقانونی از برق گفت: «کاشمر جزو شهرستان‌هایی است که آمار برق غیرمجاز آن از تعداد انگشتان یک دست کمتر است و این موضوع نشان‌دهنده همراهی مردم با طرح‌های مدیریت مصرف است.