اتحاد میان کشورهای اسلامی موثرترین راه مقابل با رژیم صهیونیستی است

اتحاد میان کشورهای اسلامی موثرترین راه مقابل با رژیم صهیونیستی است

رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به برقراری هر چه سریع‌تر روابط رسمی ایران و مصر گفت:تقویت اتحاد میان کشورهای اسلامی موثرترین راه برای مقابله با تکرار و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان عصر دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در ادامه دیدارهای خود در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار آقای «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر با ابراز خرسندی از این دیدار و نیز مراودات دیپلماتیک پر تعداد میان دو کشور اظهار داشت: ایران و مصر صاحب دو تمدن و تاریخ پرافتخار و درخشان هستند که گسترش همکاری‌های آنها می‌تواند به تأمین بیش از پیش منافع دو ملت و دیگر ملت‌های منطقه کمک کند.

رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به برقراری هر چه سریع‌تر روابط رسمی دو کشور افزود: تقویت اتحاد و انسجام میان کشورهای اسلامی مؤثرترین راه برای مقابله با تکرار و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است.

رئیس جمهور مصر نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از دیدار با دکتر پزشکیان و روند رو به ارتقای روابط دو کشور تصریح کرد: ایران و مصر ظرفیت‌های خوبی برای تأمین منافع متقابل و نیز منافع دیگر ملت‌های منطقه دارند.

عبدالفتاح السیسی همچنین بر ضرورت نزدیکی هر چه بیشتر کشورهای اسلامی به یکدیگر و اتخاذ موضع واحد عملی در برابر تشدید، تداوم و تکرار جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

