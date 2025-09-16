فرار «نتانیاهو» از میان معترضان صهیونیست در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری زبان گزارش دادند که خانوادههای اسرای صهیونیست مقابل محل اقامت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی تظاهرات برگزار کردند.
در این گزارش آمده است، نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی تمام مسیرها در اطراف محل برگزاری اعتراضات مذکور را بستند.
خانوادههای اسرای صهیونیست نیز اعلام کردند که نتانیاهو بعد از شنیدن فریادهای آنها در حالی که بادیگاردها او را همراهی میکردند فرار کرد.
همچنین گزارش شده که خانوادههای این اسرا اقدام به نصب چادر مقابل محل اقامت نتانیاهو کردهاند.
