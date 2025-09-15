به گزارش خبرنگار مهر سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر دوشنبه در یازدهمین دوره توانمندسازی یاوران ولایت ویژه فرماندهان واحدهای بسیج دانشآموزی خواهر و برادر استان، با اشاره به ضرورت آمادگی برای نبردهای نوین، تأکید کرد: امروز در برابر نبرد نامتقارن و موزاییکی دشمن باید با قدرت علمی و ایمان دینی ایستادگی کنیم.
وی اظهار کرد: دشمن امروز با قدرت دورایستایی، پایگاههایی خارج از مرزها، موشکهای دوربرد و تجهیزات پیشرفته، فاصله خود را با ما حفظ کرده است اما فرماندهی کل قوا با جهش علمی این فاصله را با برد موشکهای سههزار کیلومتری کوتاه کرده و به دشمن فهمانده که ایران به نقطهای میرسد که آنها حتی تصورش را نمیکنند.
سردار رفیعی آتانی خطاب به معلمان و فرماندهان بسیج دانشآموزی گفت: این پیام جدی سردار شهید سلامی است که قدرت ملت ایران در دو محور ایمان دینی و دانش علمی است.
وی با بیان اینکه دشمن با همین دو مؤلفه دشمنی میکند، اضافه کرد: دشمن نمیخواهد ما دیندار باشیم و چشم دیدن پیشرفت علمی ایران را ندارد اما ما تصمیم گرفتهایم دانا و دیندار باشیم و با همین دو بال از گنبدهای آهنین عبور کردهایم.
وی با اشاره به نقش مجاهدان در پای لانچرهای موشکی و باورهای ایمانی آنان، افزود: این اقتدار، حاصل سالها ایستادگی و فداکاری است و باید به نسل جوان نشان دهیم که این پیروزیها با چه هزینهای به دست آمدهاند.
فرمانده سپاه استان قزوین در ادامه با تجلیل از سرداران شهید، گفت: سپهبد شهید غلامعلی رشید از نخستین فرماندهان دفاع مقدس، نابغه راهبردی نظام و مبارز دوران شاهنشاهی بود؛ همسر ایشان در مصاحبهای گفته بود که حاج آقا آرزو داشت پدر شهید شود و خداوند این آرزو را محقق کرد؛ ابتدا فرزندش عباس شهید شد و دقایقی بعد خود او نیز به شهادت رسید.
وی همچنین از سپهبد شهید علی شادمانی یاد کرد و گفت: بنیانگذار لشکر انصارالحسین همدان، همراه و برادر شهید حسین همدانی، عمر خود را در مبارزه با ضدانقلاب در غرب کشور گذراند و پس از سالها خدمت در کسوت فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا، چند روز پس از شهادت غلامعلی رشید به دیدار حق شتافت.
سردار رفیعی آتانی با بیان اینکه این شهیدان ستونهای اقتدار امروز ایران هستند تأکید کرد: باید به دانشآموزان خود بگوییم که این امنیت و عزت، با خون چه کسانی به دست آمده است.
فرمانده سپاه حضرت صاحبالأمر (عج) استان قزوین تصریح کرد: دانش آموزان باید بدانند ما در سلسله فدائیان عاشورایی قرار داریم و این مسیر ادامه دارد.
وی با اشاره به فلسفه عاشورا و نقش سیدالشهدا (ع) در حفظ دین، گفت: بزرگترین مصیبت از دست رفتن اسلام است.
سردار رفیعی آتانی در پایان، با تجلیل از سرلشکر شهید حاجیزاده، فرزند برومند قزوین، گفت: این شهید عزیز، مایه فخر ایران و نماد اقتدار سپاه بود. یاد و نام او را گرامی میداریم و ارادت خود را به مقام والای او اعلام میکنیم.
